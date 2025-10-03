Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Las manifestaciones en apoyo a la Flotilla, la deportación de los retenidos, el avistamiento de drones en Múnich, la investigación del ataque terrorista en Mánchester, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 3 de octubre de 2025.

Protestas en apoyo a la Flotilla

Cargas policiales en Barcelona, donde hay dos detenidos y cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra heridos. Los manifestantes han tratado de cortar la Ronda del Litoral. Las protestas se han repetido en Toledo, Sevilla, Valencia y Bilbao. Hoy, de nuevo, hay convocadas manifestaciones.

Las manifestaciones se extienden por todo el mundo. En Túnez también enfrentamientos con la policía. Bengalas esta noche en Atenas, en Grecia. Y manifestación pacífica en Roma.

Tripulantes retenidos

Israel retiene a los activistas. Se han identificado y ahora, se pondrá en marcha su deportación cuanto antes. Está prevista entre el lunes y el martes, pero no se descarta que empiece hoy. Ya hay preparados dos vuelos chárter a Londres y Madrid.

Ataque terrorista

Reino Unido confirma que el ataque junto a una sinagoga de Manchester es un acto terrorista. Dos personas han fallecido. La policía ha abatido al agresor, un varón de ascendencia siria. Se investiga si actuó en solitario o como parte de una red y si se enmarca en el contexto de la situación en Gaza.

Drones en Múnich

El aeropuerto alemán de Múnich ha estado cerrado esta madrugada tras el avistamiento de drones. Más de 15 vuelos han tenido que ser cancelados y otros 15 desviados. Hay cerca de 3.000 pasajeros afectados.

Peinado

El juez Peinado da un paso más y propone que Begoña Gómez sea juzgada también por jurado popular en los otros cuatro delitos de los que se le acusa: tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación e intrusismo. Además, el juez considera "fundamental" que Begoña Gómez sea la esposa del presidente para atribuirle el delito de tráfico de influencias.

Día de la sonrisa

Hoy es el día mundial de la sonrisa. Aunque hay días que no me apetezca, los expertos dicen forzar una sonrisa puede ayudarnos a cambiar nuestros pensamientos y estado de ánimo.

