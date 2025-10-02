Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 2 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La interceptación de barcos de la flotilla, las protestas en apoyo a la Flotilla, los testimonios de los arrestados o la cumbre en Dinamarca, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 2 de octubre de 2025.

Flotilla

Algunos barcos de la Flotilla siguen haciendo la travesía. A estas horas, son 13 los interceptados. Pero poco a poco, Israel va asaltando más. De sus tripulantes retenidos, poco se sabe. Desde la Flotilla aseguran que unos 30 de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a unos 85 kilómetros de la costa.

Un soldado israelí accede a uno de los barcos. La tripulación espera con los brazos en alto y los chalecos salvavidas puestos. Desde entonces, no han dejado de producirse los abordajes.

Testimonio de Colau

Ada Colau está retenida. También Greta Thunberg, uno de los rostros más conocidos de la Flotilla. La exalcaldesa de Barcelona dejó un video preparado por si esto ocurría. Hay, al menos, 30 españoles en esta situación.

¿Y ahora qué?

Los retenidos se enfrentan ahora a dos posibles escenarios: cárcel o deportación. Están siendo trasladados al puerto de Asdod donde les espera 600 agentes. El Ministerio de Exteriores español ha creado una unidad de seguimiento permanente y ha activado los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. El 'Furor' permanece en la zona sin entrar en el área de exclusión.

Manifestaciones

La reacción en las calles ha sido inmediata. Se han producido protestas en varias ciudades europeas en apoyo a la Flotilla. En Roma han entrando en las vías del tren. Manifestaciones en Madrid y en Barcelona frente al consulado israelí que han terminado con cargas policiales. Protestas también en Turquía.

Cumbre Dinamarca

Los líderes europeos reunidos en Dinamarca, de momento, no se han pronunciado. Hoy, segundo día de Cumbre para avanzar en el rearme europeo ante la amenaza rusa. La primera ministra danesa pide más implicación a España e Italia. Asegura que estamos ante el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial.

Música solidaria

La mejor música en una noche muy solidaria. Los fondos recaudados van a ser destinados a la lucha contra el cáncer. Grupos como Los Secretos y Hombres G, junto a muchos otros artistas como Rozalén, han hecho disfrutar a todos los asistentes al concierto.

Dos empleadas de una farmacia de Riotorto (Lugo) ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Dos empleadas de una farmacia ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido por violencia de género

Joven con el móvil

La pornografía recrudece la prostitución: consumidores cada vez más jóvenes y actitudes deshumanizadas

Dos empleadas de una farmacia ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Dos empleadas de una farmacia de Riotorto (Lugo) ayudan a una mujer marroquí a denunciar a su marido

Reparto aéreo de 60 toneladas de alimento para los animales
Galicia

La Xunta reparte por aire 60 toneladas de alimento para la fauna en las zonas de los incendios

Visi, la universitaria centenaria de Castilla y León
Personas mayores

Visi, la universitaria centenaria con ansia de aprender. “Tengo vida y la aprovecharé todo lo que pueda”

Alimentos en mal estado en una tienda de Canarias
Canarias

Hallan casi 600 alimentos caducados en una tienda asiática en Las Palmas

En menos de un año y medio la Guardia Civil ha intervenido más de 7.500 productos de alimentación caducados en la misma tienda de la zona del Puerto.

El joven agarrado a la moto de agua
Rescate

Rescatan con vida a un joven desaparecido hace tres días cuando salió con una moto de agua en Gran Canaria

El hombre ha aparecido a unas quince millas náuticas de la isla en el tercer día de búsqueda.

Brutal paliza en Valladolid

Vídeo: Brutal paliza en grupo a la salida de un bar de Tordesillas con la víctima inconsciente

Colmena retirada en Granada

Encuentran un enjambre con 100.000 abejas en la azotea de un edificio de Granada: "Llevaban 7 años asentadas"

Fachada de la Audiencia Nacional

Indemnizan con 34.000 euros a una mujer que pasó 2 años en prisión preventiva por un delito del que quedó absuelta

