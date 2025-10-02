Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

La interceptación de barcos de la flotilla, las protestas en apoyo a la Flotilla, los testimonios de los arrestados o la cumbre en Dinamarca, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 2 de octubre de 2025.

Flotilla

Algunos barcos de la Flotilla siguen haciendo la travesía. A estas horas, son 13 los interceptados. Pero poco a poco, Israel va asaltando más. De sus tripulantes retenidos, poco se sabe. Desde la Flotilla aseguran que unos 30 de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a unos 85 kilómetros de la costa.

Un soldado israelí accede a uno de los barcos. La tripulación espera con los brazos en alto y los chalecos salvavidas puestos. Desde entonces, no han dejado de producirse los abordajes.

Testimonio de Colau

Ada Colau está retenida. También Greta Thunberg, uno de los rostros más conocidos de la Flotilla. La exalcaldesa de Barcelona dejó un video preparado por si esto ocurría. Hay, al menos, 30 españoles en esta situación.

¿Y ahora qué?

Los retenidos se enfrentan ahora a dos posibles escenarios: cárcel o deportación. Están siendo trasladados al puerto de Asdod donde les espera 600 agentes. El Ministerio de Exteriores español ha creado una unidad de seguimiento permanente y ha activado los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. El 'Furor' permanece en la zona sin entrar en el área de exclusión.

Manifestaciones

La reacción en las calles ha sido inmediata. Se han producido protestas en varias ciudades europeas en apoyo a la Flotilla. En Roma han entrando en las vías del tren. Manifestaciones en Madrid y en Barcelona frente al consulado israelí que han terminado con cargas policiales. Protestas también en Turquía.

Cumbre Dinamarca

Los líderes europeos reunidos en Dinamarca, de momento, no se han pronunciado. Hoy, segundo día de Cumbre para avanzar en el rearme europeo ante la amenaza rusa. La primera ministra danesa pide más implicación a España e Italia. Asegura que estamos ante el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial.

Música solidaria

La mejor música en una noche muy solidaria. Los fondos recaudados van a ser destinados a la lucha contra el cáncer. Grupos como Los Secretos y Hombres G, junto a muchos otros artistas como Rozalén, han hecho disfrutar a todos los asistentes al concierto.

