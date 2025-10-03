Efemérides
Efemérides de hoy 3 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 3 de octubre?
Consulta las efemérides de hoy 3 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.
Publicidad
Tal día como hoy, un 3 de octubre de 2022, fallece en Ubrique, Cádiz, a los 82 años, Jesús Quintero, uno de los comunicadores más singulares e influyentes de la radio y la televisión españolas. Conocido como “El loco de la colina”, se convirtió en un referente del periodismo de entrevistas gracias a su estilo pausado, íntimo y profundamente humano, que rompió moldes en los medios de comunicación. Durante los años noventa trabajó en Antena 3, donde presentó “La boca del lobo” y “Cuerda de presos”, programas que consolidaron su sello personal y acercaron a una audiencia masiva su particular forma de entender la entrevista: silencios cargados de sentido, preguntas inesperadas y una atención única hacia la verdad del entrevistado.
A lo largo de su carrera condujo programas memorables como “El loco de la colina”, “El perro verde” y “Ratones coloraos”, en los que dio voz tanto a personalidades célebres como a personajes anónimos, siempre desde la cercanía y la reflexión. Su manera de escuchar, sus silencios elocuentes y su capacidad para conectar con el entrevistado marcaron un antes y un después en la comunicación en España y Latinoamérica.
Quintero dejó tras de sí un legado de autenticidad, profundidad y respeto por la palabra, siendo recordado no solo como un entrevistador excepcional, sino como un verdadero maestro en el arte de la conversación.
El 3 de octubre, pero de 2013 mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa cuando una embarcación sobrecargada se incendió y volcó cerca de la costa. La tragedia, una de las peores en el Mediterráneo, conmovió al mundo y visibilizó la crisis migratoria, así como la necesidad urgente de políticas de salvamento y acogida más humanas.
¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.
¿Qué pasó el 3 de octubre?
1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: la Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.
1825.- La República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia.
1974.- Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso 'Watergate'.
1989.- Los Reyes de España inician viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.
1990.- Alemania se reunifica.
1995.- El estadounidense O.J. Simpson, declarado "no culpable" del asesinato de su exesposa y del amante de ésta.
2021.- Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denominada 'papeles de Pandora' revela negocios en paraísos fiscales de personalidades relevantes en 91 países.
2024.- Llegan a Torrejón (Madrid) dos aviones de Defensa con 244 personas evacuadas desde Líbano.
¿Quién nació el 3 de octubre?
1896.- Gerardo Diego, poeta español.
1918.- Pedro Lazaga, director y guionista de cine español.
1942.- Jesús Mariñas, periodista español.
1948.- Pedro del Hierro, modisto español.
1955.- Ángela Molina, actriz española.
1981.- Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco.
¿Quién murió el 3 de septiembre?
1667.- Alonso Cano, pintor español.
1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.
1995.- Elena Quiroga, escritora española.
2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.
2006.- Peter Norman, atleta australiano.
2007.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.
¿Qué se celebra el 3 de octubre?
Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mosquetero (en honor a los soldados franceses) y el Día Mundial de la Sonrisa (primer viernes de octubre).
Horóscopo del 3 de octubre
Los nacidos el 3 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.
Más Noticias
- De investigar a una agresión sexual a una menor a desmantelar una red de extorsión que estafó a más de 300 víctimas
- Pesadilla en Mijas por un expresidiario: "No podemos salir a la calle a cualquier hora. Estamos atemorizados"
- Miles de personas se manifiestan en España en apoyo a la Flotilla y Gaza con cargas en Madrid y Barcelona
Santoral del 3 de octubre
Hoy, 3 de octubre, se celebran los santos Francisco de Borja, Dionisio, Fausto y Cayo.
Publicidad