Efemérides de hoy 3 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 3 de octubre?

Tal día como hoy, un 3 de octubre de 2022, fallece en Ubrique, Cádiz, a los 82 años, Jesús Quintero, uno de los comunicadores más singulares e influyentes de la radio y la televisión españolas. Conocido como “El loco de la colina”, se convirtió en un referente del periodismo de entrevistas gracias a su estilo pausado, íntimo y profundamente humano, que rompió moldes en los medios de comunicación. Durante los años noventa trabajó en Antena 3, donde presentó “La boca del lobo” y “Cuerda de presos”, programas que consolidaron su sello personal y acercaron a una audiencia masiva su particular forma de entender la entrevista: silencios cargados de sentido, preguntas inesperadas y una atención única hacia la verdad del entrevistado.

A lo largo de su carrera condujo programas memorables como “El loco de la colina”, “El perro verde” y “Ratones coloraos”, en los que dio voz tanto a personalidades célebres como a personajes anónimos, siempre desde la cercanía y la reflexión. Su manera de escuchar, sus silencios elocuentes y su capacidad para conectar con el entrevistado marcaron un antes y un después en la comunicación en España y Latinoamérica.

Quintero dejó tras de sí un legado de autenticidad, profundidad y respeto por la palabra, siendo recordado no solo como un entrevistador excepcional, sino como un verdadero maestro en el arte de la conversación.

El 3 de octubre, pero de 2013 mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa cuando una embarcación sobrecargada se incendió y volcó cerca de la costa. La tragedia, una de las peores en el Mediterráneo, conmovió al mundo y visibilizó la crisis migratoria, así como la necesidad urgente de políticas de salvamento y acogida más humanas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de octubre?

1700.- Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España: la Corona pasa al Duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española.

1825.- La República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia.

1974.- Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso 'Watergate'.

1989.- Los Reyes de España inician viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.

1990.- Alemania se reunifica.

1995.- El estadounidense O.J. Simpson, declarado "no culpable" del asesinato de su exesposa y del amante de ésta.

2021.- Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denominada 'papeles de Pandora' revela negocios en paraísos fiscales de personalidades relevantes en 91 países.

2024.- Llegan a Torrejón (Madrid) dos aviones de Defensa con 244 personas evacuadas desde Líbano.

¿Quién nació el 3 de octubre?

1896.- Gerardo Diego, poeta español.

1918.- Pedro Lazaga, director y guionista de cine español.

1942.- Jesús Mariñas, periodista español.

1948.- Pedro del Hierro, modisto español.

1955.- Ángela Molina, actriz española.

1981.- Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco.

¿Quién murió el 3 de septiembre?

1667.- Alonso Cano, pintor español.

1990.- Stefano Casiraghi, segundo esposo de Carolina de Mónaco.

1995.- Elena Quiroga, escritora española.

2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

2006.- Peter Norman, atleta australiano.

2007.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.

¿Qué se celebra el 3 de octubre?

Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mosquetero (en honor a los soldados franceses) y el Día Mundial de la Sonrisa (primer viernes de octubre).

Horóscopo del 3 de octubre

Los nacidos el 3 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre, se celebran los santos Francisco de Borja, Dionisio, Fausto y Cayo.