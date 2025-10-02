Vídeo: Cuatro encapuchados empotran su coche contra una perfumería en Aranda de Duero

"Por aquí ya nos han robado a casi todos", dice la propietaria de la perfumería ubicada en la calle Río Lobo de Aranda de Duero que el pasado miércoles sufrió un alunizaje de madrugada. El estruendo alertó a las vecinos de la zona que fueron los que dieron aviso a la Policía Nacional.

"Nos han hecho un estropicio y todavía estamos tratando de arreglar las cosas", asegura. La intención es recuperar la actividad lo antes posible.

El robo se producía en torno a las cuatro de la mañana. Tras impactar un vehículo blanco contra la fachada del comercio, en los vídeos grabados por testigos del suceso se ve cómo cuatro personas introducen bolsas llenas de productos de perfumería y droguería. El robo dura apenas un minuto. Pasado ese tiempo, regresan al interior del coche. En todo momento van cubiertos con pasamontañas y guantes en las manos para evitar que sus huellas queden registradas. El material robado tiene un valor de varios miles de euros.

Los comerciantes arandinos denuncian el incremento de robos en la localidad en los últimos tiempos. Las perfumerías son los establecimientos más afectados y el alunizaje el modus operandi más habitual, sobre todo en la zona centro, Allendeduero y el Polígono Residencial. La Policía Nacional tiene ya en su poder numeroso material audiovisual que podría ayudar en la identificación de los aluniceros.

