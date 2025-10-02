Manifestaciones en Madrid y Barcelona por la libertad de la Flotilla: "Nuestra voz se une para detener el genocidio"

España se suma al grito de apoyo que exige la libertad de la Global Sumud Flotilla, la cual zarpaba hace un mes compuesta por más de 500 voluntarios de países mediterráneos y que actualmente ya ha sido interceptada por Israel cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de cumplir su misión en Gaza. En la intercepción, se han detenido a decenas de activistas como Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La respuesta por parte de Europa ha sido inmediata y miles de personas se han lanzado a la calle, en ciudades como Bruselas, Roma y aquí en nuestro país en Madrid y Barcelona. Esto bajo el lema "Libertad para la Flotilla".

Madrileños y Barceloneses unidos por Gaza

En Barcelona decenas de personas se manifestaban frente al Consulado de Israel con un simple objetivo, quieren la libertad de todos los activistas. Califican este acto de "crimen de guerra injustificado" y harán todo lo que este en su mano para ser escuchados. Protestan con megáfonos, banderas Palestina y muchos de ellos con la Kufiya puesta. No se rendirán y cuentan con el apoyo del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que comunicaba lo siguiente un mensaje en su cuenta de la red social X: "Desde Barcelona, ciudad de paz, exigimos que se respete la legalidad internacional y se proteja la vida de los activistas que llevan a cabo una misión humanitaria en Gaza. Nuestra voz se une al clamor global para detener el genocidio"

Los manifestantes cortaron el tráfico en la Ronda del Mig y lanzaron huevos contra el Consulado israelí, lo que terminóen cargas policiales por la brigada móvil de los Mossos d’Esquadra.

En Madrid la cosa no se queda atrás, ya que otro gran grupo de personas se manifestaban en Sol exigiendo también "libertad". Gritaban el lema "Gaza aguanta, Madrid se levanta", los protestantes reclamaban la liberación de todos los activistas y el fin del bloqueo israelí sobre la Franja.

Hoy continúan las protestas

Las movilizaciones de esta madrugada no acaban ahí, ya que hoy se han convocado otras manifestaciones en varias ciudades españolas. En Barcelona serán en la plaza la carbonera a las 18:00 de la tarde; en Madrid delante del Ministerio de Exteriores a las siete de la tarde, pero abarcara todo el centro de la capital; en Pamplona en la plaza de las Merindades a las 18:30 y por último en Valencia en la plaza del Ayuntamiento a las 19:00 horas. Un gran porcentaje de españoles saldrán hoy a la calle motivados por un lema que recorre las redes sociales: "Han asaltado la Flotilla. ¡Todas a la calle!".

El sector educativo también promueve las manifestaciones, con una huelga estudiantil convocada en todo el Estado. El Sindicato de Estudiantes promueve vaciar todas las aulas a las 12:00 y acto seguido todos acudirán a las plazas de sus facultades y escuelas bajo el grito de protesta: "¡Paremos el genocidio contra el pueblo palestino!".

