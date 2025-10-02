Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
CASO ALCÀSSER

Caso Alcàsser: Ricart señala a 7 implicados y asegura que actuó bajo amenazas de muerte

El único condenado por el crimen de Alcàsser sostiene en una entrevista que actuó bajo amenazas y señala a los hermanos Anglés y otros cinco hombres.

Ni&ntilde;as de Alc&agrave;sser: Desir&eacute;e Hern&aacute;ndez, Miriam Garc&iacute;a y Antonia G&oacute;mez

Niñas de Alcàsser: Desirée Hernández, Miriam García y Antonia GómezAntena 3 Noticias

Rosario Miñano
Publicado:

Nuevos hallazgos difundidos por el criminólogo Félix Ríos y unas nuevas declaraciones del único condenado, Miguel Ricart, reabren el caso del crimen de Alcàsser 33 años después. El 27 de enero de 1993 se cerró una de las investigaciones más mediáticas de la crónica negra española tras el hallazgo de los cuerpos de Míriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de 14 y 15 años desaparecidas el 13 de noviembre de 1992.

Las jóvenes fueron secuestradas y asesinadas y la sentencia atribuyó los crímenes a Antonio Anglés y Miguel Ricart. Anglés sigue prófugo de la Justicia, mientras que Ricart fue condenado a prisión y quedó en libertad en 2013 tras la anulación de la doctrina Parot.

Ricart dio una nueva versión de los hechos en una entrevista del 'El Rincón del Disidente' publicada hace unos días. Ahí aseguró que fue coaccionado para participar en los asesinatos de las niñas de Alcàsser "bajo amenaza de muerte" y señaló a los hermanos Anglés como los autores del asesinato de las jóvenes.

No obstante, revela que en las agresiones habrían participado hasta siete personas y que se produjeron "en un antiguo almacén de pólvora cerca de Catadau" y no en la caseta de La Romana como recoge la sentencia.

El criminólogo Félix Ríos también reveló recientemente en el pódcast Animales Humanos que se habían realizado nuevas diligencias con la tecnología actual y que avalarían la hipótesis del condenado, Miguel Ricart, que aseguró en versiones anteriores que Antonio Anglés golpeó con una pistola a una de las niñas, provocando que sangrara dentro del coche.

"Le propondremos al juez realizar pruebas forenses modernas respecto a los puntos oscuros. De esas pruebas sólo han llegado los resultados de una, la reinspección de los coches, y justamente encontramos sangre", señaló Ríos.

Niñas de Alcàsser: Desirée Hernández, Miriam García y Antonia Gómez

Caso Alcàsser: Ricart señala a 7 implicados y asegura que actuó bajo amenazas de muerte

Consulta las efemérides de hoy 2 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

