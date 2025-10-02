Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Miles de personas se concentran en Barcelona con lemas en apoyo a Gaza; los Mossos frenan el descenso hacia la vía rápida y la Guardia Urbana aún no ha ofrecido cifra oficial de asistentes.

Foto de la protesta en Barcelona

Cargas policiales en la manifestación de Barcelona contra la detención de la Flotilla | Antena 3 Noticias

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La tarde comenzó con la plaza de las Drassanes completamente llena. A partir de las seis, la cabecera avanzó bajo el lema 'Libertad para Palestina. Palestina vencerá desde el río hasta el mar'. En la multitud, familias, vecinas y vecinos, activistas y estudiantes, se escucharon consignas como 'Free, free Palestine' y 'No es una guerra, es un genocidio', además de referencias al “genocidio de Israel”.

La protesta se convocó tras la detención por fuerzas israelíes de los integrantes de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban rumbo a Gaza.

El punto crítico llegó en la cabecera: un grupo trató de bajar por una de las vías hacia la Ronda Litoral para cortar el tráfico. Mossos d’Esquadra lo impidieron con cargas puntuales, que se respondieron desde el grupo con lanzamiento de objetos y piedras.

A los cánticos por Palestina se sumaron otros dirigidos a los agentes, como 'Ser policía, vergüenza me daría' y 'Fuera las fuerzas de ocupación". En paralelo, se observó un amplio dispositivo policial para evitar bloqueos prolongados en una de las arterias clave de la ciudad.

En la concentración participaron representantes de ERC, CUP, Comuns y PSC, entre otros. En declaraciones a los medios, la eurodiputada Diana Riba (ERC) reclamó la liberación inmediata de las personas detenidas por Israel y acciones más contundentes por parte del Gobierno español. La organización recordó que horas antes ya se había declarado “alerta máxima” en el entorno de la flotilla, y que el episodio de hoy se enmarca en una cadena de movilizaciones en toda España.

Una tarde con eco estatal y una cita para el sábado

La de Barcelona fue una de las decenas de concentraciones convocadas este jueves en el país para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y responder a las detenciones de los navegantes de la flotilla.

En la capital catalana, el movimiento anunció que prepara una gran manifestación para el sábado al mediodía, con recorrido por el centro de la ciudad. A esta hora, la Guardia Urbana no ha facilitado balance oficial de asistencia; la organización habla de miles de personas y de una plaza desbordada desde el arranque.

Fuentes municipales apuntan a que el dispositivo de orden público se mantiene activo para prevenir nuevas tentativas de corte en la Ronda. La previsión es que la protesta continúe de forma intermitente en el entorno portuario, a la espera de que se conozcan nuevos movimientos diplomáticos y judiciales relacionados con la Flotilla Global Sumud.

