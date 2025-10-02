Pesadilla en Mijas por un expresidiario: "No podemos salir a la calle a cualquier hora. Estamos atemorizados"

En Las Lagunas de Mijas (Málaga), un vecino que ha pasado casi dos décadas en prisión ha vuelto a un vecindario que nunca imaginó verse tan marcado por la desesperación. Los residentes, sin saber cómo enfrentar lo imposible, se encuentran atrapados en una pesadilla de violencia, amenazas y destrucción del mobiliario público. Lamentan: "No podemos salir a la calle a cualquier hora. Estamos atemorizados".

Solo una farola permanece en pie para iluminar el barrio; el resto ha sido destruido por este individuo, al igual que el portero automático y las puertas de los ascensores. A las quejas vecinales por la acumulación de basura y la sensación de abandono se sumó un nuevo ingrediente: la música. Desde su tejado, el hombre comenzó a inundar las noches del vecindario con canciones a todo volumen. Pero, además de los destrozos y amenazas, los vecinos denuncian que el hombre ha llegado incluso a exhibirse en público, mostrando los genitales.

Esta pesadilla comenzó hace meses, cuando cumplió una condena de 18 años por graves delitos de violencia, salió de prisión y regresó a su pueblo natal, concretamente a una nave propiedad de su familia, ya que su vivienda había sido okupada. Desde entonces, ha sembrado el caos en las vidas de 60 familias que residen en el Edificio Vacaciones, de Las Lagunas de Mijas.

Los residentes sienten impotencia ante un sistema incapaz de ofrecer una solución duradera. Es arrestado una y otra vez, pero siempre vuelve al barrio. Y cuando lo liberan, su regreso es siempre más tenso y más violento. No quieren desvelar su identidad por miedo a represalias, y dicen sentir miedo e inseguridad a diario, resaltando que, después de varias denuncias, siga en la calle. "Aquí el sistema está fallando. No puede estar en la calle una persona que necesita ser tratada y no puede vivir en un barrio donde hay muchos niños", recalca un vecino que dice estar "muy cansado de la situación".

Quien también vive un auténtico calvario es su propia familia, que ha agotado todos los recursos institucionales en busca de ayuda. Han llegado incluso a solicitar al juez que lo envíe de nuevo a prisión, al considerar que no está preparado para vivir en sociedad. Diagnosticado de esquizofrenia y trastorno bipolar, ha abandonado reiteradamente el tratamiento médico prescrito. Sus padres, que lucharon durante años para que su hijo permaneciera medicado, fallecieron mientras él cumplía condena en prisión, sin haber logrado garantizar su estabilidad.

Actualmente pesa sobre este individuo una orden de alejamiento, fruto de una denuncia interpuesta por los padres de una menor. Si bien esta medida ha reducido temporalmente la tensión, los vecinos continúan en estado de alerta, temiendo una nueva escalada de violencia.

