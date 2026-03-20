Noticias de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

La guerra cumple 21 días y si se cumplen los deseos de Netanyahu podría entrar en una nueva etapa.

Netanyahu abre la puerta a una ofensiva terrestre

"Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, y es cierto de hecho las estamos haciendo, también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me permito no compartirlas con ustedes". Estas han sido las palabras de Netanyahu.

La UE aboga por la diplomacia en el estrecho de Ormuz

Los Veintisiete han dado su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

Pedro Sánchez explica las medidas contra la guerra

21 días después del comienzo de la guerra en Irán el Gobierno de España da a conocer su paquete de medidas con las que espera hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto.

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