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Noticias de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 20 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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La guerra cumple 21 días y si se cumplen los deseos de Netanyahu podría entrar en una nueva etapa.

Netanyahu abre la puerta a una ofensiva terrestre

"Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, y es cierto de hecho las estamos haciendo, también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me permito no compartirlas con ustedes". Estas han sido las palabras de Netanyahu.

La UE aboga por la diplomacia en el estrecho de Ormuz

Los Veintisiete han dado su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

Pedro Sánchez explica las medidas contra la guerra

21 días después del comienzo de la guerra en Irán el Gobierno de España da a conocer su paquete de medidas con las que espera hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noticias de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

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Sociedad

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Ocho policías heridos, tres coches patrulla dañados y cinco detenidos en una brutal persecución policial en Madrid

La Fiscalía Europea investiga presunto fraude de fondos destinados al mantenimiento de la vía en Adamuz

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

Fallece un menor de 15 años por meningitis en el área de salud de Don Benito (Badajoz)

Muere un menor de 15 años por meningitis en Badajoz

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Noticias de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Imagen de la falla ganadora
Fallas 2026

La Nit de la Cremà pone el broche final a las Fallas con un espíritu pacifista

Erupción del volcán Eyjafjallajokull en Islandia
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 20 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 20 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Robo en la gasolinera
GASOIL

El gasoil, el nuevo botín de los ladrones de camiones de la AP-7

La subida del precio de los carburantes podría estar detrás del aumento de robos. Los ladrones intentan reventar el tapón del tanque y si no lo consiguen, rajan el depósito.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Encuentran en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

Pánico en Lugo por un tiroteo a plena luz del día

VÍDEO: Pánico en Lugo por un tiroteo a plena luz del día

Carretera española

Casi 300 kilómetros de carreteras concentran miles de accidentes: estos son los tramos más peligrosos de España que siguen sin solución

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