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Noticias de hoy, viernes 10 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 10 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 10 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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La tregua entre Irán y Estados Unidos es muy frágil y a tan solo unas horas de que comience la reunión para la paz en Pakistán desde Teherán advierten que no se sentarán si no se incluye a Líbano en el alto el fuego.

La tregua en sus momentos más críticos

Donald Trump sigue sin aparecer en público, pero encerrado en la Casa Blanca tira de redes sociales para hacer saber su opinión. En las últimas horas ha vuelto a atacar a Irán acusándolo de hacer una gestión "pésima" en el estrecho de Ormuz. Irán por su parte, se resiste a sentarse a negociar si no se incluye en el alto el fuego a Líbano.

Abascal llama Juanma "Moruno" a Juanma Moreno

Santiago Abascal ha inaugurado la precampaña para las elecciones andaluzas con un insulto racista. Ha llamado a Juanma Moreno "Juanma Moruno", además acusa al PP andaluz de no hacer nada más que "ver pasar el tiempo como la Puerta de Alcalá".

Sorprendente declaración de Melania Trump

Melania Trump ha salido al paso de los rumores que la relacionan con Epstein. La primera dama ha asegurado que no es una víctima del pederasta y que no fue él quien le presentó a Donald Trump.

Carmen Pano, en el juicio

Todavía resuena esta declaración de la empresaria Carmen Pano en la última sesión del juicio por el caso mascarillas. Asegura que en dos ocasiones llevó bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE.

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Un juzgado cita Yolanda Díaz por acusar a Julio Iglesias de someter a sus trabajadores a un "régimen de esclavitud"

Yolanda Díaz, en el Congreso

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Coche de los Mossos d'Esquadra

Alerta en Cataluña por la salida de prisión de uno de los "delincuentes más peligrosos"

Momento de la detención

Localizan en Girona a una menor de seis años que llevaba meses sustraída: vivía en un piso okupado y estaba sin escolarizar

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

A prisión un joven por matar a un turista de 84 años tras quedar con él por una app de citas en Gran Canaria

El vídeo que permitió identificar al ladrón
Robos

Detenido por robar a personas mayores mientras dormían en las habitaciones del hospital de Torrevieja

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Muere un hombre en A Coruña tras quedar atrapado entre un tractor y un árbol

El conductor que atropelló a cuatro ciclistas iba en un coche modificado para su minusvalía sin homologar
Alicante

Un anciano con discapacidad atropella a varios ciclistas con un coche trucado sin homologar en Orihuela: hay tres heridos graves

Los heridos han sido trasladados a hospitales de la región alicantina, uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico.

Crimen de Benimamet
Crimen de Benimamet

El tenso momento de la detención del asesino de Benimamet: la Policía encuentra el cadáver nada más entrar

Sale a la luz el vídeo de las cámaras corporales de los agentes en el momento de la intervención.

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Tartazos como "castigo" a sus trabajadores que menos vendieran en un 'call center' de Madrid

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Un rebaño de ovejas acorrala a los clientes de un bar del País Vasco: "Empezaron a dar vueltas y la gente empezó a caerse"

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