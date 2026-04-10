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Noticias de hoy, viernes 10 de abril de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 10 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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La tregua entre Irán y Estados Unidos es muy frágil y a tan solo unas horas de que comience la reunión para la paz en Pakistán desde Teherán advierten que no se sentarán si no se incluye a Líbano en el alto el fuego.
La tregua en sus momentos más críticos
Donald Trump sigue sin aparecer en público, pero encerrado en la Casa Blanca tira de redes sociales para hacer saber su opinión. En las últimas horas ha vuelto a atacar a Irán acusándolo de hacer una gestión "pésima" en el estrecho de Ormuz. Irán por su parte, se resiste a sentarse a negociar si no se incluye en el alto el fuego a Líbano.
Abascal llama Juanma "Moruno" a Juanma Moreno
Santiago Abascal ha inaugurado la precampaña para las elecciones andaluzas con un insulto racista. Ha llamado a Juanma Moreno "Juanma Moruno", además acusa al PP andaluz de no hacer nada más que "ver pasar el tiempo como la Puerta de Alcalá".
Sorprendente declaración de Melania Trump
Melania Trump ha salido al paso de los rumores que la relacionan con Epstein. La primera dama ha asegurado que no es una víctima del pederasta y que no fue él quien le presentó a Donald Trump.
Carmen Pano, en el juicio
Todavía resuena esta declaración de la empresaria Carmen Pano en la última sesión del juicio por el caso mascarillas. Asegura que en dos ocasiones llevó bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE.
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