Un menor en estado crítico tras ser apuñalado en Villanueva de la Cañada, Madrid

Un menor de edad ha quedado en estado crítico tras haber sido víctima de un apuñalamiento este jueves en el centro cultural La Despernada de la localidad de Villanueva de la Cañada en Madrid.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que ha sido alertado de este incidente en una llamada sobre las 19:45 horas de este jueves.

Cuando los equipos de emergencias del Summa112 han llegado al lugar de los hechos, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a varias heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Los expertos finalmente han conseguido revertir la parada, lo han estabilizado y lo han desplazado con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid. En la investigación del suceso participan agentes de policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

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