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El militar Alejandro Román confirma su propia muerte: "He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz"

El militar advertía en su cuenta de Instagram sobre su "cáncer incurable y agradece "cada momento compartido".

El militar Alejandro Rom&aacute;n en su cuenta de Instagram

El militar Alejandro Román en su cuenta de InstagramInstagram: @alejandro_lucharporvivir

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Alejandro Lorente
Publicado:

El militar jerezano Alejandro Román ha decidido compartir un mensaje que ahora, tras haberse confirmado su muerte, ha sido publicado en su cuenta de Instagram, en el que relata su lucha contra el cáncer y pidió ayuda para su tratamiento y su familia, mujer y dos hijos.

En 2025, los análisis detectaron que el cáncer que había sufrido y del que se había recuperado, había aparecido de nuevo, con tumores metastásicos en el sigma (último tramo del colon antes del recto) y en el hígado.

"Es un cáncer incurable y no se puede operar", revelaba en sus publicaciones, en las que explicaba cuestiones sobre tratamientos que podían alargarle la vida, pero que sólo se dan en la sanidad privada, como la hipertermia oncológica, para lo que a sus 33 años pedía en donaciones a través de Gofundme.

"Quiero seguir aquí, seguir viviendo"

El militar también aseguraba que lo que motivaba en su lucha era principalmente su familia. "Lo hago por mis hijos. Por mi pareja. Por quienes me quieren. Y, sí, también por mí. Porque quiero seguir aquí, seguir peleando, seguir viviendo". Al final, Román ha perdido la vida.

"Hoy me despido de todos vosotros, aunque en realidad nunca me iré del todo. Después de una larga lucha contra el cáncer, ha llegado el momento de descansar. He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz", anunciaba. "Gracias por no haberme olvidado nunca, por cada gesto, cada palabra y cada momento compartido", señala.

"Me siento orgulloso de la vida que he tenido, de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Habéis sido parte esencial de lo que soy y me llevo conmigo cada recuerdo", añade el militar.

"Por fin me he reencontrado con mi madre. Ese abrazo que tanto esperé ya es una realidad y me llena de calma", expresa Román en la publicación.

"Cuidaros mucho, seguir adelante y no dejéis de vivir con la misma intensidad con la que yo lo intenté. Sonreír cuando penséis en mí. Gracias por tanto amor. Siempre vuestro, Alejandro", concluye en el comunicado.

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