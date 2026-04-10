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Tartazos como "castigo" a sus trabajadores que menos vendieran en un 'call center' de Madrid

Un grupo de siete personas fueron detenidas en Fuenlabrada por explotación laboral hacia ciudadanos extranjeros.

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Tartazos como "castigo" a sus trabajadores que menos vendieran en un 'call center' de Madrid | antena 3 noticias

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Lucía Hernández
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EL jueves, 9 de abril, Inspección de Trabajo y la Policía Nacional anunciaron la detención de siete personas que tenían a docenas de trabajadores explotados sin derechos y humillados. Este grupo ha sido acusado de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, según informó la Inspección de Trabajo.

Los abusos ocurrían en una red de 'call centers', en Madrid y Fuenlabrada, donde cuatro hombres y tres mujeres establecieron numerosas humillaciones y castigos. Entre ellos, lanzaban tartazos a la cara de sus empleados. Fue el Cuerpo Nacional de Policía el que detectó la existencia de uno de ellos, cuando alertaron una circunstancia donde se imponían condiciones laborales "restrictivas de derechos". Inspección colaboró junto con los agentes policiales para poner en marcha un dispositivo. Este ya ha intervenido en hasta 15 de estos centros de llamadas.

Condiciones abusivas en su empresa

En total, fueron 48 trabajadores quienes se sometieron a "condiciones abusivas", contabilizó la Inspección de Trabajo. De ellos, 31 eran extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Por ello, no podían acceder a prestaciones sociales en el país donde trabajaban.

Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, se pronunció a través de la red social 'Bluesky': "48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial".

Los acusados trataban de esquivar a la Policía Nacional durante el período de los abusos. Inspección de Trabajo destaca que los trabajadores y el 'call center' se iban moviendo, ya que las empresas iban moviéndose de local continuamente.

Estafa a través de una llamada

Además, el objetivo de esta red no eran llamadas comerciales, sino 'call centers' dedicados a estafar a particulares. Los operadores tenían que cumplir unos objetivos diarios de llamadas y tenían un guion que se seguir para lograr que a quien llamaban, contrataran determinadores productos o servicios.

Los encargados utilizaban un ranking diario según las contrataciones conseguidas. De este modo, se establecía un sistema de recompensas y castigos humillantes en posición del puesto que ocupaba el empleado en el ranking. La conducta de lanzar tartas a la cara del trabajador se le hacía a quien estuviera en la última posición de la tabla. Se hacía delante de todos sus compañeros.

Los arrestados conocían la situación desfavorable de sus trabajadores, y se aprovechaban de eso para ofrecerle unas condiciones laborales que no les permitían exigir ningún derecho. Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales, no disponían de días de descanso, vacaciones, retribuciones justas, ni seguros médicos.

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