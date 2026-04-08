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Buscan a un joven que intentó agredir sexualmente a dos mujeres en Zafarraya: "Está viva porque se hizo la muerta"

La Guardia Civil mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para dar con el agresor y el ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos.

Coche de la Guardia Civil

Coche de la Guardia CivilEUROPAPRESS

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Marta Álvarez
Publicado:

La localidad granadina de Zafarraya está conmocionada. Todo ocurrió el pasado Jueves Santo. Un hombre, que está en busca y captura, intentó agredir presuntamente a dos jóvenes del municipio. A la primera de ellas, en plena calle. Gracias a la ayuda de varios vecinos, consiguió zafarse. Minutos después, lo intentaba con otra víctima, una joven de 23 años que en ese momento echaba una mano en el bar de su familia.

"Se quedó un rato sola en la barra, mientras yo descansaba", nos cuenta Antonio, su padre y propietario del negocio que está en la planta baja de su vivienda. Según ha relatado la víctima, el agresor le advirtió de que en el baño no había papel higiénico con la intención de que ella se acercara y, una vez allí, acorralarla. "Podía haber ocurrido una desgracia porque si se resistía, él la golpeaba más fuerte", cuenta su padre.

"Papá, me están violando"

Al final, la joven consiguió mantener la sangre fría y hacer como que se desvanecía. "Está viva gracias a eso", asegura Antonio. Y a un descuido, en el que consiguió llamar a su padre por teléfono. "Me dijo: papá, me están violando, y tardé veinte segundos en bajar las escaleras", cuenta aun conmocionado.

La escena que se encontró tardará en olvidarla: su hija completamente magullada y el agresor semidesnudo. "Tengo 60 años y clavos en la espalda, intenté cogerlo, pero se escapó", se lamenta. Ahora solo quiere que lo detengan y que su hija pueda pasar página. "Lo estamos pasando muy mal", insiste.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para dar con el paradero del presunto agresor y desde el consistorio se pide "colaboración y paciencia" a los vecinos. En redes sociales, el ayuntamiento de Zafarraya, señala que "la investigación va por buen camino" y que están convencidos de que "en breve conseguiremos detenerlo".

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