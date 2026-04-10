Efemérides de hoy 10 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 10 de abril?

El 10 de abril de 2013, la Cámara de Diputados de Uruguay aprueba por ley el matrimonio igualitario. Así, el país charrúa se convierte en el tercer estado americano —primero fue Canadá y después Argentina— en legalizar el matrimonio entre personas homosexuales en todo su territorio nacional. La semilla del cambio y la aceptación comenzaba ya a florecer, Países Bajos dio el primer paso para que el resto pudiera correr. Con Uruguay, catorce naciones soberanas formaban ya parte de la lista que aceptaba esta unión entre personas del mismo género. La votación triunfó con la mayoría del “sí”, 72 de los 91 diputados presentes en la cámara sufragaron a favor de la reforma.

Un 10 de abril, pero de 1973, nace Roberto Carlos da Silva, leyenda del fútbol mundial. El futbolista comenzó su trayectoria profesional en su Brasil natal, donde no tardó en consagrarse como uno de los mejores futbolistas de la competición. Ganó dos títulos de la liga que le llevaron a fichar por el Inter de Milán en 1995, pasando de la Serie A brasileña a la Serie A italiana. Su estancia en Italia fue breve, tan solo un año después ficharía por el Real Madrid. En el club de la capital, los aficionados blancos pudieron presenciar las actuaciones del que es considerado el mejor lateral izquierdo de la historia. Su pegada y aceleración llevaron a los merengues a levantar hasta doce títulos, entre ellos tres copas de Europa.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de abril?

1710.- Entra en vigor en el Reino Unido la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.

1864.- El Archiduque Maximiliano de Habsburgo es coronado Emperador de México en la Catedral de Ciudad de México.

1883.- Fundación de la Academia Venezolana de la Lengua.

1849.- El inventor estadounidense Walter Hunt patenta el imperdible.

1899.- Tiene lugar en Sevilla el primer ensayo del telégrafo sin hilos en España.

1919.- Muere en una emboscada el revolucionario mexicano Emiliano Zapata.

1970.- El grupo británico de The Beatles anuncia su separación.

1997.- La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) sanciona de por vida al árbitro suizo Kurt Roethlisberger por inducir sobornos.

2010.- El presidente de Polonia, Lech Kaczynski, y otras 96 personas mueren en un accidente aéreo en el aeropuerto ruso de Smolensk.

2021.- La irlandesa Rachael Blackmore, primera mujer que gana el Grand National, la prestigiosa prueba hípica británica disputada en el hipódromo de Aintree (Inglaterra).

2025.- Mueren en Nueva York los cinco miembros de una familia española (los padres y sus tres hijos) cuando el helicóptero en el que viajaban se precipitó al río Hudson. También falleció el piloto.

¿Quién nació el 10 de abril?

1847.- Joseph Pulitzer, periodista estadounidense de origen húngaro.

1932.- Omar Shariff, actor egipcio.

1935.- Alvaro de Luna, actor español.

1939.- Claudio Magris, escritor y ensayista italiano.

1971.- Silvia Abril, actriz y humorista española.

2007.- Ariadna de Orange-Nassau, princesa de los Países Bajos.

¿Quién murió el 10 de abril?

1954.- Auguste Lumiére, francés, pionero del cine.

2002.- Joaquín Vidal, crítico taurino español.

2003.- José María González "Chumy Chúmez", dibujante y humorista español.

2020.- Enrique Múgica, político y abogado español.

2022.- Mario Martínez, guitarrista y fundador del grupo de pop español La Unión.

2023.- Fernando Sánchez Dragó, escritor español.

2024.- Jaime de Armiñán, cineasta español.

¿Qué se celebra el 10 de abril?

Hoy, 10 de abril, se celebra el Día Mundial del Síndrome de West.

Horóscopo del 10 de abril

Los nacidos el 10 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 10 de abril

Hoy, 10 de abril, se celebran los santos Fulberto, Miguel de los Santos, Macario, Apolonio y Ezequiel.