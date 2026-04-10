Un rebaño de ovejas acorrala a los clientes de un bar del País Vasco: "Empezaron a dar vueltas y la gente empezó a caerse"

El miércoles 8 de abril en el municipio guipuzcuano de Ordizia se celebra el Artzain Eguna (Día del Pastor). Unas 1.500 ovejas, repartidas en cinco rebaños, cruzaron las calles de la localidad, desde el casco urbano hasta llegar a un bar, desatando el caos. La presencia de estos rumiantes provocó la caída de varias personas que se encontraban en el local.

Los vecinos pasaron momentos de nerviosismo. Una de las presentes cuenta que las ovejas "se metieron hacia la terraza y empezaron a dar vueltas". Dejaron 'atrapados' a algunas mesas del bar, pero cuenta que "cada vez hacían el circulo más estrecho", lo que provocó que "la gente que estaba sentada empezó a caerse". E incluso "un niño que estaba en un carrito lo tuvieron que sacar".

Pero el tradicional recorrido de los animales por el Casco histórico del municipio no es solo el único evento del día. El queso es otro de los protagonistas y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebró un acto que dio comienzo a la nueva temporada del queso Idiazabal, con el corte del nuevo queso a cargo de Gorka Txapartegi.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.