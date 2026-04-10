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Detenido por robar a personas mayores mientras dormían en las habitaciones del hospital de Torrevieja

El ladrón robaba cuando las víctimas estaban dormidas o sometidas a pruebas médicas

El vídeo que permitió identificar al ladrón

El vídeo que permitió identificar al ladrón

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Carlos Villán
Publicado:

Primero recorría los pasillos para seleccionar las habitaciones. Y después aprovechaba cuando los pacientes dormían o las habitaciones estaban vacías porque les estaban practicando pruebas médicas a las víctimas. Así robaba en las habitaciones del Hospital de Torrevieja un hombre de 62 años detenido por la Guardia Civil. Está acusado de ser el presunto autor de tres delitos de hurto, que se descubrieron gracias la colaboración del servicio de seguridad privada del centro hospitalario.

Todas las víctimas son personas mayores de nacionalidad extranjera. El detenido sustraía principalmente dispositivos tecnológicos de alto valor, como teléfonos móviles y tablets. Llegó a robar una bolsa de material médico que utilizaba una víctima para su tratamiento médico.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de Torrevieja, permitió detectar un patrón común que apuntaba a la actuación de un mismo autor. El sospechoso resultó ser un vecino de Elche con antecedentes por hechos similares.

Las cámaras de seguridad ayudaron a identificarle

Los agentes lograron identificar al sospechoso tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. En las grabaciones se observa cómo el individuo, que ocultaba identidad con una gorra con visera y que simulaba usar su teléfono móvil, recorría los pasillos seleccionando las habitaciones. Las imágenes también muestran el momento en el que accedía a los cuartos cuando las víctimas estaban ausentes, dormidas o siendo sometidas a pruebas médicas. Posteriormente salía con normalidad para no levantar sospecha y escondía el botín en la chaqueta.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

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