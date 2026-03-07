Noticias de hoy, sábado 7 de marzo de 2026

La ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, las críticas de Sánchez a Feijóo y Abascal y la mujer detenido en Córdoba por apuñalar mortalmente a un hombre, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 7 de marzo.

Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro"

Se cumple una semana desde que comenzó el conflicto armado entre EEUU, Israel e Irán, una guerra marcada por intensos bombardeos, víctimas mortales y ataques con misiles que han afectado a varios países de Oriente Medio, incluido Líbano.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha afirmado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, "a menos que sea atacado desde esos territorios".

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha achacado la oferta de desescalada anunciada Pezeshkian como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" que comenzó hace una semana contra Teherán.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Pedro Sánchez critica a Feijóo y Abascal por apoyar una guera que "perjudicaría a los españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó este sábado a los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), de apoyar una guerra promovida por Estados Unidos e Israel contra Irán que, según él, terminaría perjudicando a los ciudadanos españoles al aumentar el coste de la vida.

Durante un acto de campaña del PSOE en Castilla y León, junto a la ministra Ana Redondo y el candidato Carlos Martínez, Sánchez criticó la postura "belicista" de PP y Vox y afirmó que, aunque respalden el conflicto, no asumirán sus consecuencias económicas, como el encarecimiento de la energía o del combustible para el sector agrario.

El presidente defendió que oponerse a la guerra también significa proteger la economía española y acusó a la oposición de basar su política en la mentira y en rechazar las propuestas del Gobierno por motivos partidistas. Además, aseguró que España no está aislada internacionalmente y que quienes acabarán solos son quienes apoyan el conflicto.

El acto formó parte de la campaña del PSOE en Castilla y León, donde los socialistas buscan movilizar a sus votantes con un discurso centrado en la defensa de la paz y en el impacto económico que tendría una escalada bélica.

Detienen a una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor, Córdoba

Una mujer ha sido detenida este sábado en Montemayor, Córdoba, por efectivos de la Guardia Civil como presunta autora de un apuñalamiento a un hombre de mediana edad en su domicilio.

Los hechos han tenido lugar esta madrugada en una vivienda de la localidad. Sobre las 2:15 horas, los servicios de emergencias 112 recibieron un aviso que no alertaba de ningún fallecimiento y que solicitaba asistencia sanitaria. Cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda, encontraron muerto a un hombre de 41 años.

Por el momento se desconoce su presunta relación o vinculación con la víctima. La detenida está a la espera de pasar a disposición judicial y se están instruyendo las diligencias instruidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.