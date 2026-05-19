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Noticias de hoy, martes 19 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 19 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 19 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo en El Ejido. Otro tiroteo deja mayor número de víctimas en San Diego.

Zapatero, imputado por blanqueo de capitales

El juez investiga si los 53 millones de euros con los que rescataron la aerolínea Plus Ultra sirvieron para lavar fondos y cobrar comisiones ilegales

Tiroteo contra una mezquita en San Diego

Dos adolescentes de 17 y 19 años asesinan a tres personas en una mezquita en California. Luego se han suicidado. Uno de ellos había robado tres armas de la casa de su madre. Un guardia de seguridad del centro islámico, asesinado en el atentado, evitó una masacre. La policía lo investiga como un crimen de odio.

Se elevan a 116 las muertes por el brote de évola

Se elevan a 116 las muertes por el brote de ébola. El riesgo de propagación es alto. EE.UU. comienza a aplicar controles de detección del virus en sus aeropuertos. Y estudia cómo evacuar a uno de sus ciudadanos contagiado en el Congo. Será trasladado a Alemania donde recibirá tratamiento especializado, bajo estrictos protocolos de aislamiento.

Desembarcan el cadáver de la mujer fallecida en el Hondius

Han esperado a la noche para bajar del Hondius el cuerpo de la tercera víctima del brote de hantavirus: una mujer alemana que llevaba muerta desde el 2 de mayo. En España, las PCRS de los 13 ingresados asintomáticos han sido negativas y hoy su confinamiento comenzará a ser más flexible.

Juanma Moreno aspira a gobernar en solitario

Es el objetivo de Juanma Moreno, gobernar sin Vox. Al perder la mayoría absoluta sabe que tendrá que negociar con ellos. Los de Abascal le exigen que asuma la prioridad nacional y, de momento, no despejan la incógnita: no se sabe si pedirán entrar en el gobierno andaluz.

Presupuestos en Cataluña

Apretón de manos del PSC y Esquerra para los presupuestos catalanes, los primeros de Illa. Serán firmados por el presidente de la Generalitat y Junqueras a primera hora. El pacto incluye una línea ferroviaria de 5.200 millones que financiará el Estado, el traspaso de nuevas competencias y el impulso de la Agencia Tributaria catalana.

Choque en la AP7

Es la AP-7. Dos camiones han colisionado. La carga de uno de ellos ha provocado varias explosiones. Se ha activado el plan especial de emergencias. El incendio ha obligado a cortar la carretera en ambas direcciones. A estas horas, continúan las retenciones. Hasta el lugar, se han desplazado 12 dotaciones de bomberos.

Atraco de película

Atraco de película. A punta de pistola, asaltan una joyería de un centro comercial de Vallecas, en Madrid. Se viven momentos de pánico. Los cuatro encapuchados revientan con martillos las vidrieras, llenan las bolsas con las joyas y huyen. Llegan a retener a empleados y clientes. Todo a la vista de numerosos testigos. Aún no hay detenidos.

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Atraco de película en Vallecas: 4 encapuchados rompen a mazazos la cristalera de una joyería y retienen a empleados y clientes

Atraco de película en Vallecas.

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Sociedad

Un aula de colegio vacía

Galicia convierte las aulas en una barrera contra el suicidio juvenil: "Hablar de salud mental en el entorno educativo cambia el futuro"

Isak Andic, fundador de Mango

Los Mossos detienen a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 19 de mayo de 2026

Atraco de película en Vallecas.
Investigación abierta

Atraco de película en Vallecas: 4 encapuchados rompen a mazazos la cristalera de una joyería y retienen a empleados y clientes

El Ejido
Tiroteo El Ejido

Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido

Efemérides de hoy 19 de mayo de 2026: Nace Ho Chi Minh
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 19 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 19 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un incendio en dos camiones obliga a cortar la AP-7 en Barcelona
AP-7

Un incendio en dos camiones obliga a cortar la AP-7 en Barcelona

El accidente, registrado en Santa Margarida i els Monjos, provoca retenciones en ambos sentidos y activa el plan Transcat.

Coche de Guardia Civil

Investigan la muerte de una mujer en Navarra como posible crimen machista

Foto de archivo de la Policía Nacional

Detenido en Palma por abusar sexualmente de su hija menor de edad durante dos años

Detienen a una mujer por dejar a su bebé en la calle abandonado en el carrito para irse de fiesta en Madrid

Detienen a una mujer por dejar a su bebé abandonado en plena calle en el carrito para irse de fiesta en Madrid

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