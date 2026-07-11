Muere un joven de 17 años tras ser atropellado por un turismo en la A-1 en Madrid

Durante la madrugada de este sábado, ha fallecido un joven de 17 años tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1, a su paso por la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. El accidente se ha producido en el kilómetro 26,5, a las 5:15 horas, señala Emergencias.

Al lugar del siniestro se han dirigido efectivos de emergencias de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112 ha realizado al menor maniobras de reanimación, para finalmente confirmar su fallecimiento.

El siniestro lo está investigando la Guardia Civil de Tráfico, y según informan las Emergencias 112, el psicólogo de guardia ha asistido tanto al conductor del turismo involucrado como a los acompañantes de la víctima.

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