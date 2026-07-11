Un camión choca contra un panel luminoso y provoca retenciones de varios kilómetros en la A-5

Un accidente protagonizado por un camión está provocando importantes retenciones en la A-5, en sentido salida de Madrid, a la altura del kilómetro 8. El vehículo circulaba con la pluma desplegada y ha impactado contra un panel luminoso y una señal de tráfico, que han quedado dañados y con riesgo de caer sobre la calzada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que trabajan en la retirada de ambos elementos para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de los conductores.

Como consecuencia de la incidencia, el tráfico presenta varios kilómetros de retenciones en esta vía de acceso y salida de la capital. Mientras continúan las labores de los servicios de emergencia, se recomienda extremar la precaución al circular por la zona y, si es posible, utilizar itinerarios alternativos para evitar las congestiones.

Por el momento no se han comunicado personas heridas ni se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que el camión golpeó las estructuras. Los trabajos de los bomberos continúan para restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

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