Noticias de hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El alto al fuego, el precio del combustible o la declaración de la renta entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 8 de abril de 2026.

Negociación

Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo y el próximo viernes se sentarán en Pakistán a negociar un acuerdo de paz. A falta de casi dos horas para que finalizase el ultimatum del presidente estadounidense Donald Trump, este anunció su suspensión y comunicando un alto al fuego con el régimen iraní.

Además, el estadounidense ha asegurado que ayudará a descongestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho y ha asegurado en su red social que hoy "es un gran día para la paz mundial".

Cae el petróleo

A consecuencia del alto el fuego, el precio del petróleo se ha desplomado más de un 12% hasta situarse cerca de los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres. Los mercados asiáticos también celebran el acuerdo y se han disparado. El Nikkei han subido en torno a un 4%. Veremos como abre la Española a las 9 de la mañana.

Declaración de la Renta

A partir de este jueves comienza la campaña para realizar la declaración de la Renta. Más de 20 millones de contribuyentes tienen hasta el próximo 30 de junio para declarar los rendimientos obtenidos durante el año 2025. Puede realizarse de manera on-line, con cita previa, telefónica o presencial.

El 29 de junio, es el último día hábil para solicitar cita en la Agencia Tributaria, y el 25 es la fecha límite para domiciliar el pago de las declaraciones con resultado a ingresar a Hacienda

Caso Mascarillas

El martes comenzó el juicio por el caso mascarillas, con una primera jornada con el hermano de Koldo García reconociendo haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE para recoger dinero en efectivo. También declaró Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, quien aseguró que cobró sin trabajar y que se le pagaron el piso y el veterinario de su gato.

Hoy declara Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias', a quien habrían enchufado en una empresa filial de la empresa ferroviaria Renfe.

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