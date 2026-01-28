Noticias de hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Noticias hoy
La regularización de migrantes es masiva y ya es polémica, pero hoy todo el mundo está pendiente del cielo por la borrasca que nos amenaza, Kristin.
Óscar Puente molesto con el presidente de la CIAF
Óscar Puente sigue defendiendo su gestión en el accidente de tren de Adamuz y se muestra molesto con las intervenciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.
Primera derrota en el Congreso del año para el Gobierno
Llueven las críticas a Pedro Sánchez tras la primera derrota parlamentaria del Gobierno este año. La oposición tumba en el Congreso el decreto ómnibus que incluía el aumento de las pensiones mientras crece la polémica por la legalización de medio millón de inmigrantes.
Ataque a una congresista demócrata en Minneápolis
Una congresista demócrata ha sido atacada con un spray mientras daba una rueda de prensa. Ha sucedido en Minneápolis, donde la violencia no baja. La víctima ha sido ridiculizada por Trump en varias ocasiones. Mientras en Arizona, una persona está en estado crítico tras intercambiar disparos con una patrulla fronteriza.
Donald Trump amenaza a Irán
Donald Trump amenaza a Irán. Les advierte de que deben negociar porque tiene a la armada estadounidense a las puertas.
