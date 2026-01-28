Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 28 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Antena 3 Noticias
Publicado:

La regularización de migrantes es masiva y ya es polémica, pero hoy todo el mundo está pendiente del cielo por la borrasca que nos amenaza, Kristin.

Óscar Puente molesto con el presidente de la CIAF

Óscar Puente sigue defendiendo su gestión en el accidente de tren de Adamuz y se muestra molesto con las intervenciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

Primera derrota en el Congreso del año para el Gobierno

Llueven las críticas a Pedro Sánchez tras la primera derrota parlamentaria del Gobierno este año. La oposición tumba en el Congreso el decreto ómnibus que incluía el aumento de las pensiones mientras crece la polémica por la legalización de medio millón de inmigrantes.

Ataque a una congresista demócrata en Minneápolis

Una congresista demócrata ha sido atacada con un spray mientras daba una rueda de prensa. Ha sucedido en Minneápolis, donde la violencia no baja. La víctima ha sido ridiculizada por Trump en varias ocasiones. Mientras en Arizona, una persona está en estado crítico tras intercambiar disparos con una patrulla fronteriza.

Donald Trump amenaza a Irán

Donald Trump amenaza a Irán. Les advierte de que deben negociar porque tiene a la armada estadounidense a las puertas.

Cae una red criminal que usaba la estafa del CEO simulando que era un alto cargo de la Iglesia

Sociedad

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y caos en Rodalies, última hora en directo: El BOE publica el paquete de ayudas para 210 víctimas con compensaciones de hasta 84.141 euros

Imagen de los Bomberos de Cataluña

Dos personas quedan atrapadas entre los escombros tras el colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Científicos
Estudio BBVA

¿Los extraterrestres nos rodean? El 28% de las personas cree que sí

Se investiga el crimen de Sueca.
Crimen Sueca

El padre que confesó haber matado al amigo de su hijo en Sueca pasa su primera noche en prisión mientras prosigue la investigación

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: Nace Elijah Wood
Efemérides 

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 28 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz
Accidente de tren en Adamuz

Maquinistas y sindicatos convocan tres días de huelga en febrero por un cambio de modelo

Sigue en directo online la última hora de la actualidad ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz.

Imágenes de los destrozos provocados por la explosión

Un hombre herido grave tras una explosión de gas propano en una vivienda de Aranjuez

Cae una red criminal que usaba la estafa del CEO simulando que era un alto cargo de la Iglesia

Llegada a declarar al juzgado del hombre que confesó el crimen del menor de 13 años, amigo de su hijo

Gritos de la familia del niño de 13 años asesinado en Sueca contra el autor del crimen: "¡Hijo de puta!"

