Un hombre herido grave tras una explosión de gas propano en una vivienda de Aranjuez
El herido presenta quemaduras en el 40% del cuerpo y ha sido trasladado intubado al hospital. La explosión ha provocado grandes daños materiales al derribar un tabique interior situado entre dos viviendas.
Un hombre de 46 años ha resultado gravemente herido tras registrarse una fuerte explosión de gas propano en una vivienda de Aranjuez.
El herido presenta quemaduras en el 40% de su cuerpo y ha sido trasladado al Hospital de Getafe intubado y en estado grave.
La explosión ha tenido lugar este martes en una vivienda de la calle Santiago, ubicada en el municipio madrileño de Aranjuez. El edificio ha sufrido graves daños materiales al caer un tabique interior situado entre dos viviendas.
Hasta el lugar de la explosión de han desplazado cinco dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que han saneado y evaluado el edificio afectado.
Además, efectivos sanitarios del Summa 112 han atendido al hombre herido y le han trasladado de urgencia al hospital.
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Aranjuez, ya investiga lo sucedido en esta vivienda de Aranjuez.
