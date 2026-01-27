Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Sesión

El Congreso debate hoy el decreto ley de la subida de las pensiones con la negativa de PP y Junts

El Congreso vota hoy un decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones y otro decreto para prorrogar las ayudas al transporte público. De momento, todo apunta a que no saldrán adelante. El ejecutivo se arriesga a una derrota parlamentaria ya que las conversaciones con Junts siguen rotas y el PP ha anunciado que votarán 'no'.

Sesión de control en el Congreso de los Diputados

El Congreso retoma la actividad con un pleno extraordinario | Europa Press

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El Congreso retoma este martes la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones.

El PP y Junts ya han anunciado que no lo apoyarán porque el mismo decreto incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios. Aunque Junts no ha dicho expresamente; como sí ha hecho el PP, que votará en contra, su abstención no es suficiente para que el decreto se apruebe y todo apunta a que no votará a favor, ya que en las últimas horas han registrado su propia proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

Tanto Junts como el PP han pedido al Gobierno que permita que sus iniciativas se tramiten para así "solucionar el problema". Junts ha avanzado que también votará en contra del decreto de ayudas al transporte público. Los populares abogan porque este dinero se destine a infraestructuras, especialmente en este momento, entre ellas al mantenimiento de las vías.

Queda así de nuevo en manos de Junts la convalidación de este decreto, que a diferencia del de las pensiones no contará tampoco con el apoyo de Podemos, que defiende que el transporte público sea "completamente gratuito".

El PSOE no troceará las medidas para votar por separado la subida de las pensiones

El PSOE ha advertido que no se plantea trocear las medidas para votar por separado la subida de las pensiones, como quieren ambas formaciones, y Sumar ha emplazado a quien no quiera apoyar las medidas incluidas en los decretos a explicar sus razones a los ciudadanos.

La gestión del Ejecutivo y de su ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente de trenes de Adamuz será también tratada en la Cámara. El PP y Vox, pero también JxCat y ERC, han exigido su cese y volverán a hacerlo con motivo de la petición de comparecencia del ministro sobre el sistema ferroviario que debatirá la Diputación Permanente.

En ella se dirimirá además si comparece en pleno, a petición del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre Venezuela y sobre "la escalada de casos de corrupción que afecta a su partido y a su Gobierno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Gobierno defiende su respuesta ante la tragedia de Adamuz y el PP le acusa de generar confusión y miedo

El Gobierno defiende su respuesta ante la tragedia de Adamuz y el PP le acusa de generar confusión y miedo

Publicidad

España

Sesión de control en el Congreso de los Diputados

El Congreso debate hoy el decreto ley de la subida de las pensiones con la negativa de PP y Junts

Embajada de España en Londres

Si vivo en el extranjero, cómo puedo votar en las elecciones de Aragón del 8 de febrero: plazos y requisitos

Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para regularizar a todos los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia

Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia

Santos Cerdán
Tribunales

Santos Cerdán pide al Supremo que reclame a la UCO su informe patrimonial

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies
Rodalies

Los independentistas catalanes exigen la dimisión de Óscar Puente por los nuevos incidentes en Rodalies

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026
PP

Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado por los accidentes ferroviarios

El líder de la oposición critica la falta de explicaciones del Gobierno y exige que Sánchez dé la cara esta semana en el Senado.

Óscar Puente
Accidente de tren de Adamuz

Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes no se hubiera visto nada"

Óscar Puente expone que que haya roto el carril al lado de la soldadura "por lo que dicen los expertos, es lo normal".

Encuesta de La Razón

El 65,2% cree que Óscar Puente tiene que dimitir tras el accidente de tren en Adamuz y un 68,6% cree que el Gobierno es responsable, según una encuesta de La Razón

Imagen de archivo de voto por correo

Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones de Aragón del 8 de febrero

Tren de Rodalies

Pere Macias, sobre el caos en Rodalies: "Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos"

Publicidad