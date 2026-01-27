El Congreso debate hoy el decreto ley de la subida de las pensiones con la negativa de PP y Junts

El Congreso retoma este martes la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones.

El PP y Junts ya han anunciado que no lo apoyarán porque el mismo decreto incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios. Aunque Junts no ha dicho expresamente; como sí ha hecho el PP, que votará en contra, su abstención no es suficiente para que el decreto se apruebe y todo apunta a que no votará a favor, ya que en las últimas horas han registrado su propia proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

Tanto Junts como el PP han pedido al Gobierno que permita que sus iniciativas se tramiten para así "solucionar el problema". Junts ha avanzado que también votará en contra del decreto de ayudas al transporte público. Los populares abogan porque este dinero se destine a infraestructuras, especialmente en este momento, entre ellas al mantenimiento de las vías.

Queda así de nuevo en manos de Junts la convalidación de este decreto, que a diferencia del de las pensiones no contará tampoco con el apoyo de Podemos, que defiende que el transporte público sea "completamente gratuito".

El PSOE no troceará las medidas para votar por separado la subida de las pensiones

El PSOE ha advertido que no se plantea trocear las medidas para votar por separado la subida de las pensiones, como quieren ambas formaciones, y Sumar ha emplazado a quien no quiera apoyar las medidas incluidas en los decretos a explicar sus razones a los ciudadanos.

La gestión del Ejecutivo y de su ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente de trenes de Adamuz será también tratada en la Cámara. El PP y Vox, pero también JxCat y ERC, han exigido su cese y volverán a hacerlo con motivo de la petición de comparecencia del ministro sobre el sistema ferroviario que debatirá la Diputación Permanente.

En ella se dirimirá además si comparece en pleno, a petición del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre Venezuela y sobre "la escalada de casos de corrupción que afecta a su partido y a su Gobierno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.