Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de enero? 

El 28 de enero de 1981, nace el actor y estrella de la saga de “El Señor de los Anillos” Elijah Wood. Originario del estado de Iowa (Estados Unidos), Wood comenzó en el mundo de la interpretación desde muy pequeño, su madre sería quien la apuntaría a una agencia de modelos con la que obtendría sus primeros trabajos. Con tan solo ocho años, el pequeño Elijah Wood hizo un pequeño papel en el cásico de ciencia ficción “Regreso al Futuro II”, una breve pero correcta actuación que le abriría la puerta para más papeles. La fama mundial no llamaría su puerta hasta que fue contratado por Peter Jackson para interpretar al héroe de una de las obras de literatura más importantes del siglo XX, “El Señor de los Anillos”. El personaje de Frodo Bolsón le quedó como anillo al dedo, las adaptaciones cinematográficas de J.R.R. Tolkien se convirtieron al instante en un éxito comercial internacional.

En un inicio, Wood no fue considerado para el papel ni llegó a realizar ninguna prueba de reparto, fue su interés por obtener el papel el que le llevó a enviar por correo a Jackson una grabación, algo único. Tras un leve trabajo de investigación y con ayuda de dos amigos, grabó varias escenas en las que iba caracterizado como un hobbit. Wood lanzó el anzuelo y Jackson picó, el director contacto con él para conocerlo en persona. El resto ya es historia.

Un 28 de enero, pero de 1985, varios de los artistas musicales más relevantes del momento graban “We Are The World”. Bajo el nombre de ‘USA for Africa’, grandes estrellas como Michael Jackson (quien coescribió la canción), Bob Dylan, Steve Wonder o Billy Joel, entre otros muchos, dieron voz a este himno que tenía como objetivo combatir el hambre en Etiopía. El tema fue un éxito mundial, cada centavo que ganaron sirvió para la compra y envió de alimentos a las zonas más afectadas del país africano. Esta iniciativa sería la que inspiraría a Bob Geldof a desarrollar el festival de musical “Live Aid”.

¿Qué pasó el 28 de enero?

1820.- Una expedición naval rusa dirigida por Faddéy Bellingshausen y Mijaíl Lázarev alcanza el litoral del continente antártico.

1855.- Se inaugura el ferrocarril de Panamá. La locomotora 'Gorgona' realiza el primer trayecto interoceánico, entre el Atlántico y Pacífico.

1871.- Guerra franco-prusiana: París capitula ante el asedio de las tropas de Prusia.

1918.- Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1930.- La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a diez años de dictadura.

1986.- El transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar en Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes.

1998.- Inauguración del recinto deportivo Estadio de Francia situado en Saint-Denis, al norte de París.

2005.- Entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2013.- La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2019.- EEUU acusa al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

¿Quién nació el 28 de enero?

1853.- José Martí, escritor y político independentista cubano.

1892.- Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1901.- Isabel Garcés, actriz española.

1903.- Kathleen Lonsdale, cristalógrafa británica, primera mujer en ser admitida en la Royal Society.

1916.- Virgilio Ferreira, filólogo y escritor portugués.

1925.- Odón Alonso Ordás, director de orquesta español.

1930.- Luis de Pablo, compositor español.

1931.- Lucía Bosé, actriz italiana.

1936.- Alan Alda, actor y director de cine estadounidense.

¿Quién murió el 28 de enero?

1547.- Enrique VIII, rey de Inglaterra.

1913.- Segismundo Moret, político español.

1928.- Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1939.- William Butler Yeats, poeta irlandés.

1987.- Galo Plaza, expresidente de Ecuador.

1991.- Rafael Arcos, actor español nacido en Argentina.

1996.- Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

2002.- Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de 'Pipi Calzaslargas'.

¿Qué se celebra el 28 de enero?

Hoy, 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre.

Horóscopo del 28 de enero

Los nacidos el 28 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 28 de enero

Hoy, 28 de enero, se celebra santo Tomás de Aquino.