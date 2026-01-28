Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos personas quedan atrapadas entre los escombros tras el colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Hasta el momento se ha atendido a cuatro personas, de las cuales dos están en estado leve y dos graves.

Imagen de los Bomberos de Cataluña

Imagen de los Bomberos de Cataluña@bomberscat

Miriam Vázquez
Publicado:

El colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) ha dejado atrapados entre los escombros a dos personas. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 6.18 horas de esta madrugada.

La vivienda afectada está compuesta por planta baja y dos alturas más y según han informado los Bomberos al llegar al domicilio los efectivos, tras asegurar el escenario, han podido liberar de entre los escombros a uno de los atrapados.

En una publicación posterior ya informaban de que se habían atendido "por ahora a cuatro afectados de los cuales dos están leves y dos graves".

Esas personas leves se han trasladado al CUAP de Mollerussa. En este operativo se han activado 4 ambulancias y 1 equipo de psicólogos.

