Dos personas quedan atrapadas entre los escombros tras el colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

El colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) ha dejado atrapados entre los escombros a dos personas. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 6.18 horas de esta madrugada.

La vivienda afectada está compuesta por planta baja y dos alturas más y según han informado los Bomberos al llegar al domicilio los efectivos, tras asegurar el escenario, han podido liberar de entre los escombros a uno de los atrapados.

En una publicación posterior ya informaban de que se habían atendido "por ahora a cuatro afectados de los cuales dos están leves y dos graves".

Esas personas leves se han trasladado al CUAP de Mollerussa. En este operativo se han activado 4 ambulancias y 1 equipo de psicólogos.