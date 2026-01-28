VÍDEO | Una mujer atrapada con sus tres hijos por la borrasca Kristin en Madrid: "En algún momento pasará el quitanieves, nos piden paciencia"

Madrid se cubre de blanco por la borrasca Kristin. Muchos conductores se han visto atrapados por las nevadas en las carreteras. Es el caso de Uxía, una mujer con 3 niños que se encuentran atrapados desde las 8:00 horas en la M607. "En algún momento pasará el quitanieves, nos piden paciencia", señala la mujer en el vídeo.

La nieve continúa cayendo en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, con mayor intensidad en la zona oeste de la región. Los servicios de emergencias avisan de que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos, por lo que "se pide extremar la precaución en las carreteras y evitar desplazamientos innecesarios".

