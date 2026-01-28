Crimen Sueca
El padre que confesó haber matado al amigo de su hijo en Sueca pasa su primera noche en prisión mientras prosigue la investigación
El padre que confesó haber matado al amigo de su hijo en Sueca (Valencia) ha pasado su primera noche en la cárcel de Picassent. Ante el juez reconoció haber matado al menor de 13 años al sufrir un ataque de locura aunque no ha revelado cuál fue el móvil del crimen.
El juez de Sueca (Valencia) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que se entregó el pasado sábado a la Guardia Civil y confesó haber matado a un menor de 13 años, amigo de su hijo.
El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El detenido, de 48 años, se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.
Confiesa el crimen pero no aclara cuál fue el móvil
En su primera declaración, el hombre manifestó a los agentes que agredió al menor, amigo de su hijo. El hombre entregó las llaves de su casa a los agentes que acudieron a la vivienda y encontraron a la víctima en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.
En un primer momento una de las hipótesis era que el padre estuviera en realidad encubriendo un crimen que había cometido su hijo. Sin embargo, el resultado de la autopsia establece que las cuchilladas que tenía el menor en la parte frontal del tórax se las había infringido una persona adulta. La Guardia Civil investiga también si el hijo del detenido hubiera tenido algún antecedente de episodios violentos o agresivos en el colegio.
La familia de la víctima clama justicia
Vecinos y familiares del menor estuvieron presentes en la llegada al juzgado del detenido y recibiéndole al grito de "asesino".
Los familiares han colocado frente al juzgado una pancarta con una imagen de espaldas del niño, con su nombre, Alex, en su equipación del club de fútbol Promeses en el que jugaba como defensa y centrocampista, y un lazo negro.
