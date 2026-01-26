Viola a su hija de tres años y le contagia una enfermedad venérea: dijo que la transmisión fue "accidental"

La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, y 20.000 euros de indemnización, para un hombre acusado de violar y transmitir una enfermedad venérea a su hija de tres años. Un suceso que habría sucedido en octubre de 2022 en Palma.

Sostiene que el contagio fue en la ducha y "accidental"

El acusado ha negado que la transmisión de la enfermedad venérea fuera a propósito, y que esta tuvo lugar de manera "accidental" mientras ambos se duchaban juntos, e incluso mencionó que pudo producirse por secarse con la misma toalla.

El padre de la menor de edad reconoció que tenía picores y escozor en su zona íntima, pero desconocía tener gonorrea, la enfermedad que le transmitió a su hija de tres años. Además, admitió que este se metía en la bañera llena después de orinar, y la menor se metía después en esta, asegurando él que pudo contagiarse de esta manera.

¿Cuándo y qué sucedió exactamente?

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2022 en la vivienda donde vivían en Palma, y el hombre aprovechando los momentos en los que se quedaban a solas, la violaba y realizaba tocamientos de carácter sexual. Y en uno de esos encontronazos, la niña fue contagiado de gonorrea, enfermedad que padecía el padre y que él mismo ha declarado que lo desconocía pese a que sentía picores.

En su declaración, el hombre se ha definido como "un desastre y muy dejado" en cuestiones de higiene: "Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más", reconoció. La víctima, además, tuvo que recibir tratamiento psicológico durante un año entero. Apenas unas semanas después de los hechos, un juzgado le impuso una orden de alejamiento al hombre respecto a sus hijas.

