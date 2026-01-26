Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violación

Viola a su hija de tres años y le contagia una enfermedad venérea: dijo que la transmisión fue "accidental"

La menor tuvo que recibir atención psicológica durante un año. La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión.

El detenido declarando

El detenido declarandoEuropa Press

Publicidad

La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, y 20.000 euros de indemnización, para un hombre acusado de violar y transmitir una enfermedad venérea a su hija de tres años. Un suceso que habría sucedido en octubre de 2022 en Palma.

Sostiene que el contagio fue en la ducha y "accidental"

El acusado ha negado que la transmisión de la enfermedad venérea fuera a propósito, y que esta tuvo lugar de manera "accidental" mientras ambos se duchaban juntos, e incluso mencionó que pudo producirse por secarse con la misma toalla.

El padre de la menor de edad reconoció que tenía picores y escozor en su zona íntima, pero desconocía tener gonorrea, la enfermedad que le transmitió a su hija de tres años. Además, admitió que este se metía en la bañera llena después de orinar, y la menor se metía después en esta, asegurando él que pudo contagiarse de esta manera.

¿Cuándo y qué sucedió exactamente?

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2022 en la vivienda donde vivían en Palma, y el hombre aprovechando los momentos en los que se quedaban a solas, la violaba y realizaba tocamientos de carácter sexual. Y en uno de esos encontronazos, la niña fue contagiado de gonorrea, enfermedad que padecía el padre y que él mismo ha declarado que lo desconocía pese a que sentía picores.

En su declaración, el hombre se ha definido como "un desastre y muy dejado" en cuestiones de higiene: "Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más", reconoció. La víctima, además, tuvo que recibir tratamiento psicológico durante un año entero. Apenas unas semanas después de los hechos, un juzgado le impuso una orden de alejamiento al hombre respecto a sus hijas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 26 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de enero?

Efemérides de hoy 26 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de enero?

Publicidad

Sociedad

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Accidente en Adamuz y caos en Rodalies, última hora en directo: La hipótesis más probable es que la rotura de la vía se produjo en la parte del carril nuevo, junto a la soldadura del antiguo

El detenido declarando

Viola a su hija de tres años y le contagia una enfermedad venérea: dijo que la transmisión fue "accidental"

Un vecino de Sueca

Los vecinos de Sueca no creen que Juanfran haya matado al amigo de su hijo: "Pongo la mano en la llama y no me quemaría"

Hermana de una de las víctimas de Adamuz
Homenaje de Estado

Familiares de las víctimas del accidente de Adamuz: "No pienso compartir ni espacio ni tiempo con los asesinos de mi hermano"

Dispositivo de búsqueda en Lanzarote
Desaparecidos

Continúa la búsqueda del joven desaparecido en Lanzarote cuando se bañaba en una zona prohibida en pleno temporal

Un bombero se intenta quemar a lo bonzo
Murcia

VÍDEO: Un bombero de Murcia se intenta quemar a lo bonzo

Le rodeaban varios agentes de policía que reaccionaron apagando las llamas al instante.

Un muerto y dos evacuados al hospital tras un incendio en un edificio de viviendas en La Laguna (Tenerife)
Incendio

Muere un hombre de 74 años en un incendio en Tenerife y trasladan al hospital a una madre y su bebé por inhalación de humo

La Policía Local confirmó el fallecimiento de un hombre en el interior del edificio como consecuencia del incendio.

El momento en que la ola impacta con el hombre

Un hombre muere en La Gomera por el fuerte oleaje y otro recibe un golpe de mar sobre un espigón

El hombre que confesó ser el autor del crimen en Sueca

El padre que confesó ser el autor del crimen de Sueca podría haberlo hecho para encubrir a su hijo

Coche policial de la Policía Nacional

Encuentran el cadáver de un hombre ensangrentado en una zona arbolada de Madrid Río

Publicidad