Se investiga el incidente de Vallecas que acabó con un muerto como posible ataque yihadista
Un individuo fue abatido por la Policía tras acuchillar a tres personas e intentar agredir a varios agentes que intentaban reducirlo. Los sindicatos policiales han mostrado su apoyo a los agentes.
Ocurrió en el barrio madrileño de Puente de Vallecas. Una persona joven se atrincheró en su domicilio e intentó atacar con un cuchillo a varios agentes de policía al grito de 'Alá es Grande'. Fue abatido a tiros. Según algunos testigos el hombre estaba aparentemente drogado. Los agentes no pudieron reducirle ni siquiera con una pistola táser. Al parecer habría intentado apuñalar también a varias personas en la calle.
El caso va a pasar a la Audiencia Nacional que ordenará las diligencias oportunas, entre ellas la toma de declaración al agresor, que permanece hospitalizado en el Gregorio Marañón.
Los sindicatos policiales han mostrado su apoyo a los agentes que actuaron, defiende, de acuerdo con los protocolos e intentaron reducir al agresor con pistolas Táser sin conseguirlo. Cuando los agentes entraron en su domicilio, el atacante estaba recitando versos coránicos y después se abalanzó contra los agentes al grito de "Ala es grande", Este hecho es lo que hace pensar en una posible conexión yihadista que ahora se va a investigar.
