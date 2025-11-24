Detienen a un hombre en Jaén por una agresión sexual y descubren en su casa una plantación de Marihuana

Un hombre de 45 años ha sido detenido en la localidad jienense de Linares, por una agresión sexual y al registrar su domicilio, han encontrado 300 plantas de Marihuana.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación se denomina 'Palacio' y tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. El hombre, con numerosos antecedentes, habría sido puesto a disposición del juzgado de guardia como presunto autor de un delito de agresión sexual. Tras ello, el juez habría autorizado a los agentes para que registraran su domicilio en busca de algún tipo de prueba, como su teléfono móvil, donde podría estar grabada la agresión sexual que había cometido presuntamente.

300 plantas en avanzado crecimiento

Al entrar a la vivienda, la Policía Nacional se encontró con una plantación de Marihuana 'indoor', que albergaba 300 plantas en avanzado crecimiento, motivo por el cual el hombre de 45 años fue detenido por un nuevo delito contra la salud pública, y la sustancia fue intervenida.

Detienen a dos jóvenes en Linares por tráfico de drogas

También en Linares, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 20 y 25 años, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, concretamente los detenidos vendían sustancias estupefacientes en un trastero que habían alquilado cerca de un instituto.

Esta actuación está enmarcada dentro de la operación 'Pretty' y tuvo el lugar el pasado 4 de noviembre. Los agentes localizaron el lugar, entraron al trastero de seis metros cuadrados, y encontraron una mesa redonda con todos los utensilios necesarios para la preparación y venta de dosis de droga, como una balanza, recortes plásticos y una libreta de contabilidad, así como un envoltorio con 37 gramos de cocaína. Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos eran reincidentes.

Otros casos similares

Este mes de noviembre, un hombre de 39 años era detenido en Barcelona por presuntamente ejercer como médico colegiado y suministrar sustancias estupefacientes por vía intravenosa, desde un piso del barrio de la Barceloneta. Una detención que fue posible a raíz de que uno de sus clientes sufriera una intoxicación y tuviera que ser trasladado al hospital, lo que hizo saltar las alarmas.

Según informaban los Mossos d' Esquadra este domingo, la policía fue alertada de la presencia de una persona que presentaba un alto grado de nerviosismo, y días después registraron el domicilio donde se había producido esa intoxicación. Allí encontraron diversos tipos de droga, equipos sanitarios e inyecciones, lo que confirmó las sospechas de que no se trataba de una consulta médica, sino de un punto clandestino de distribución y administración de drogas.

El hombre fue detenido y pasó a disposición judicial el pasado día 20 de noviembre, y está acusado de suministrar droga y toxicómanos, aprovechando su condición de médico colegiado.

