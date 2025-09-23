Noticias de hoy, martes 23 de septiembre de 2025

La Asamblea de la ONU, el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, el tifón en Filipinas y el balón de oro para Aitana Bonmatí, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 23 de septiembre de 2025.

ONU

Oleada de reconocimientos al Estado de Palestina. La sesión previa a la Asamblea General de la ONU se ha convertido en un clamor por la solución de los dos Estados. Y así, con este abrazo, lo han rubricado Sánchez y Macron. La Asamblea comienza hoy en Nueva York.

Trump

Paracetamol y vacunas. según el presidente de Estados Unidos, causan el autismo. El presidente de EE.UU lo tiene claro: el medicamento nada de tomarlo. En cuanto a las vacunas, propone dosificarlas. Nada de poner varias en una sola vez. La Casa Blanca pone en marcha esta campaña sin ninguna evidencia científica.

Dinamarca

Alerta en el aeropuerto de Copenhague por la presencia de drones. El aeropuerto más grande de Dinamarca ha estado varias horas cerrado. Atención porque el presidente ucraniano, Zelenski, asegura que son drones rusos. El aeropuerto vuelve a estar operativo.

Pulseras antimaltrato

La polémica por las pulseras antimaltrato llega hoy al Senado en un pleno monográfico. El PP va a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. Ana Redondo se defiende: argumenta que ninguna mujer ha sido asesinada por los fallos. Víctimas, abogados y jueces coinciden en que ya habían advertido de los problemas en el sistema.

Pareja de Ayuso

La jueza envía a juicio al novio de Isabel Díaz Ayuso. La fiscalía y la abogacía del estado piden casi cuatro años de prisión para González Amador. Está acusado de los delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable y pertenencia a grupo criminal.

'Okupas' en Barajas

Los vecinos de Barajas, en Madrid, están hartos. Nueva noche de controles policiales y patrullas ciudadanas. Todo por los okupas que han entrado en este edificio. Aseguran que viven atemorizados. Cada vez son más violentos y a los insultos se suman las amenazas. Ya ha habido graves enfrentamientos. Tienen miedo a salir a la calle.

Balón de oro

La española Aitana Bonmatí sigue siendo la reina del fútbol mundial. Ha conseguido su tercer balón de oro consecutivo. Iniesta se lo ha entregado. No ha sido el único para España. Lamine Yamal ha repetido como mejor jugador joven del mundo. Luis Enrique ha sido galardonado como mejor entrenador. El gran premio de la noche se lo ha llevado Dembelé. La estrella del PSG es el nuevo balón de oro.

