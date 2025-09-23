Una brutal pelea en Talavera de la Reina deja dos heridos, uno de ellos por arma blanca

El municipio de Talavera de la Reina (Toledo) celebra sus festejos tradicionales como cada año, pero lo que parecía una noche de fiesta como otra cualquiera ha acabado en una terrible pelea.

En la madrugada de este domingo, sobre las 7:13 horas, el recinto ferial de Talavera fue escenario del suceso. Allí se ha formado un gran revuelo que ha terminado con dos jóvenes, de 30 y 37 años, heridos. Uno de ellos se encuentra en peor estado, ya que ha sido agredido con un arma blanca.

Los transeúntes que se encontraban en la zona intentaban calmar la situación, llegando a sujetar al agresor principal del conflicto que no cesaba con los golpes y las patadas a las dos víctimas, que se encontraban tiradas en el suelo. Por desgracia, estos intentos no tuvieron éxito y la reyerta continuó.

El herido por arma blanca tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios de urgencia en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado al hospital Nuestra Señora del Prado, donde ya se esta recuperando.

Sucesos similares

La localidad de Talavera registra más agresiones con arma blanca durante estas primeras semanas de septiembre. El pasado 16 de septiembre, un joven de 25 años fue atacado en un portal, recibiendo una herida por arma blanca, horas después otro joven de 29 resultó herido en un intento de robo. Ambas agresiones sucedieron en un mismo lugar, en la avenida Pío XII, lo que lleva a pensar que están relacionadas.

Además, en otras dos provincias de Castilla-La Mancha han ocurridos hechos similares:

En Cuenca un joven de 26 años ha resultado herido en el cuello por arma blanca, esto al rededor de las 3:04 de la madrugada en pleno casco urbano. El joven fue trasladado al Hospital Virgen de la Luz, tras esto agentes de la Policía Local y la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos. El culpable ya se encuentra arrestado.

En Almansa (Albacete) un chico de 25 años ha sufrido heridas por arma blanca en la entrada de un establecimiento en la calle Corredera. El suceso ocurrió a las 2:08 horas, posteriormente el herido fue trasladado al Hospital General de Almansa. La Guardia Civil y la Policía Local investigan lo sucedido.

