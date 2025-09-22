Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina

Macron lo ha anunciado en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel MacronEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado hoy el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU. En el instante en que Macron declaró el reconocimiento, la sala prorrumpió en aplausos.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad". "Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", ha dicho Macron, quien ha continuado "este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

Este paso adelante de Francia es relevante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, es una de las principales economías del planeta.

Una embajada en Palestina

Macron ha dicho que su país está listo para abrir una embajada como tal en Palestina, pero la condiciona a que primero el movimiento Hamás libere al casi medio centenar de rehenes que aún tiene en su poder, y de los que se sospecha que la mitad están muertos.

El presidente francés también ha anunciado que cinco países más se sumarán en las próximas horas al reconocimiento del Estado palestino: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino. Con todo esto, el número de países que reconocen el Estado de Palestina va a subir hasta 157, del total de 193 estados miembros de la ONU.

Entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Países Bajos, que mantienen que ese reconocimiento debe hacerse de acuerdo en concertación con Israel.

