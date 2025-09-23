Los vecinos de Barajas, desesperados por los okupas: "No puedo caminar tranquila por mi barrio"

Quema de vehículos, intentos de robo, acoso a las chicas del barrio... estos son solo algunos de los episodios que denuncian los vecinos del distrito de Barajas por parte de los okupas que viven en uno de los edificios del barrio.

Estos okupas tienen atemorizado a un barrio entero, que se encuentra desesperado en busca de soluciones que les devuelvan la tranquilidad en su día a día. Cuentan los vecinos que los okupas han pasado de los insultos y las amenazas a la acción y ya se han producido graves altercados. Es tal la inseguridad que se vive en la zona que durante el día acompañan a los mayores a pasear a sus mascotas para que no se encuentren solas.

"Si voy por la noche sola estoy agobiada y tengo que estar pendiente del móvil toda la noche"

Marta es una de estas vecinas que no va tranquila por su barrio. Cuenta que si llega tarde a casa camina agobiada por las calles y pendiente del teléfono móvil por lo que pudiera ocurrirle. Los vecinos piden ayuda a las autoridades y que les den una solución oficial. Este martes han convocado una manifestación frente al edificio okupado con la que quieren dar visibilidad a la difícil situación de convivencia a la que se enfrentan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.