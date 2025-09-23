Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El aeropuerto de Copenhague, obligado a cerrar varias horas por la presencia de drones

El aeropuerto de Dinamarca ya ha reabierto e investigan si hay relación con el mismo suceso en Oslo.

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

Aeropuerto de Copenhague | Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El aeropuerto de Copenhague (Dinamarca) ha estado cerrado durante varias horas por culpa de varios drones que sobrevolaban la zona. Más de 30 vuelos han tenido que ser desviados. Ya ha reabierto después del avistamiento de varios drones que finalmente han abandonado la zona.

"El aeropuerto de Copenhague vuelve a abrir tras permanecer cerrado debido a la actividad de drones. No obstante, habrá retrasos y cancelaciones de vuelos", han anunciado las autoridades del aeropuerto Copenhague-Kastrup (CPH) en su cuenta de la red social X.

La policía sigue en el aeropuerto trabajando para esclarecer lo sucedido. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apunta a Moscú, mientras las autoridades danesas investigan si hay relación con un hecho similar en el aeropuerto de Oslo, Noruega, que también se ha visto obligado a cerrar varias horas y desviar sus vuelos por la misma causa.

Este artículo es una noticia de última hora sobre los drones en el aeropuerto de Copenhague y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre os drones en el aeropuerto de Copenhague en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

