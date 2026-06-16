Noticias de hoy, martes 16 de junio de 2026

Begoña Gómez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán amanecen hoy de nuevo pendiente de los jueces. Estas son las noticias que conforman la actualidad de este martes.

El juez Peinado decide si pone o no medidas cautelares a Gómez

Begoña Gómez salía del juzgado tras casi 3 horas de vista preliminar. La acusación popular pide que se le prohíba salir de España, se le retire el pasaporte y se le obligue a presentarse cada 15 días en un juzgado. El juez medita su decisión.

Santos Cerdán insiste en su inocencia

El exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, insiste en su inocencia. El mismo día que un nuevo informe de la UCO vuelve a señalarle como líder de las cloacas del partido. Un informe de 107 páginas que revela pagos a Leire Díez y en varios mensajes queda probada la buena relación de la fontanera con la directora de Guardia Civil. Mercedes González da cuentas hoy en el Senado.

Zapatero pide al juez Calama más tiempo para preparar su declaración sobre las joyas

Zapatero pide al juez Calama más tiempo para preparar su declaración sobre las joyas encontradas en la caja fuerte. Se le achacan delitos de fraude fiscal y contrabando. Su defensa argumentará que el fraude fiscal ha prescrito. En cualquier caso, mañana debe presentarse en la audiencia nacional para responder como imputado en el caso Plus Ultra.

Arranca la cumbre del G7

Arranca la cumbre del G7. Macron ya ha recibido a los líderes de los siete países más ricos. Trump ha llegado presumiendo de acuerdo de paz aunque Israel lo pone en riesgo.

Se estrella un bombardero en Estados Unidos

Se estrella un bombardero estadounidense B-52. Esa es la imponente columna negra que ha dejado tras la colisión. Ha ocurrido en California y poco después de despegar de la base militar. En el accidente han muerto ocho tripulantes. El bombardero estaba en una misión rutinaria.