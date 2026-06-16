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Noticias de hoy, martes 16 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 16 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 16 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Begoña Gómez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán amanecen hoy de nuevo pendiente de los jueces. Estas son las noticias que conforman la actualidad de este martes.

El juez Peinado decide si pone o no medidas cautelares a Gómez

Begoña Gómez salía del juzgado tras casi 3 horas de vista preliminar. La acusación popular pide que se le prohíba salir de España, se le retire el pasaporte y se le obligue a presentarse cada 15 días en un juzgado. El juez medita su decisión.

Santos Cerdán insiste en su inocencia

El exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, insiste en su inocencia. El mismo día que un nuevo informe de la UCO vuelve a señalarle como líder de las cloacas del partido. Un informe de 107 páginas que revela pagos a Leire Díez y en varios mensajes queda probada la buena relación de la fontanera con la directora de Guardia Civil. Mercedes González da cuentas hoy en el Senado.

Zapatero pide al juez Calama más tiempo para preparar su declaración sobre las joyas

Zapatero pide al juez Calama más tiempo para preparar su declaración sobre las joyas encontradas en la caja fuerte. Se le achacan delitos de fraude fiscal y contrabando. Su defensa argumentará que el fraude fiscal ha prescrito. En cualquier caso, mañana debe presentarse en la audiencia nacional para responder como imputado en el caso Plus Ultra.

Arranca la cumbre del G7

Arranca la cumbre del G7. Macron ya ha recibido a los líderes de los siete países más ricos. Trump ha llegado presumiendo de acuerdo de paz aunque Israel lo pone en riesgo.

Se estrella un bombardero en Estados Unidos

Se estrella un bombardero estadounidense B-52. Esa es la imponente columna negra que ha dejado tras la colisión. Ha ocurrido en California y poco después de despegar de la base militar. En el accidente han muerto ocho tripulantes. El bombardero estaba en una misión rutinaria.

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Sociedad

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.

Cataluña paraliza la prueba piloto para desplegar Mossos en los institutos: "Se puso en marcha en un momento inoportuno"

Imagen de los escombros provocados por la explosión de una bombona

Ocho heridos, dos de ellos menores, tras explotar una bombona en un restaurante de Sayalonga, Málaga

Imagen de los agentes accediendo al interior de la clínica donde han sucedido los hechos

El padre que mató al logopeda asegura que se encontró a su hijo con el pantalón bajado y sin pañal

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Noticias de hoy, martes 16 de junio de 2026

Coche Policía Nacional
Asesinato

Un joven mata al logopeda de su hijo al creer que había abusado del menor en Valencia

Alumnos de la PAU en País Vasco
PAU País Vasco

Polémica en País Vasco por el aluvión de ceros en el examen de euskera de la PAU

Se quejan los alumnos porque en el País Vasco ha habido una oleada de ceros en la prueba de euskera de selectividad. No había pasado nunca.

Donald Trump anuncia su candidatura a las primarias republicanas
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 16 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 16 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Incendio donde ha muerto una persona este lunes por la mañana en Vielha

Muere un hombre de 53 años y otro resulta herido en el incendio de un edificio en Vielha

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Llamada Andic

La llamada de Jonathan Andic a emergencias: "Mi padre se ha caído, envíen a alguien por favor"

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