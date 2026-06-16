La exportavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, sobre las explicaciones de Miguel Sebastián: "El relato me pareció algo delirante"

17 y 18 de junio. Son dos fechas marcadas a fuego en el calendario judicial por suponer un hecho sin precedentes en la democracia: el que fue presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá ante el juez José Luis Calama en dos procedimientos penales. Uno de ellos le vincula con una red internacional de blanqueo de capitales que habría hecho un uso fraudulento del rescate de Plus Ultra y otro tiene que ver con las joyas encontradas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente ubicado en la calle Ferraz.

Sin embargo, no son los únicos casos pendientes. Durante la tarde del 15 de junio, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, compareció ante el juez Peinado y hoy, 16 de junio, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá a las 16:00 horas en el Senado. A González se le preguntará por sus reuniones con Leire Díez, que según la UCO, se han producido al menos tres encuentros con la llamada 'fontanera' del PSOE.

"Hemos pasado de una situación de shock a una de enorme preocupación"

Los socialistas afrontan esta semana de asfixia judicial con "enorme preocupación". Así lo ha confesado la que fue portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, a Antena 3 Noticias. Según ha explicado, "hemos pasado de una situación en la que parecía que todo lo que conocimos en el primer acto de imputación era increíble, luego por una situación de shock y ahora por una de enorme preocupación".

El relato de Miguel Sebastián sobre las joyas: "Es delirante"

Por otro lado, Rodríguez espera que "Zapatero tenga una mejor defensa de la que escuchamos ayer a su amigo y exministro Miguel Sebastián". El exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha relatado la experiencia que vivió durante un viaje oficial a Arabia Saudí en 2008, cuando él recibió unas joyas de regalo. Sebastián ha explicado que nunca creyó que ni él ni Zapatero fueran los únicos en recibir este tipo de presentes. Para la exportavoz socialista, este relato es "delirante" y reconoce que "los que hemos estado en responsabilidades de Gobierno y hemos ido a viajes oficiales, todo el mundo entendíamos lo que es un regalo protocolario, el cual está dentro de la visita oficial y hay entrega mutua de regalos".

Para Rodríguez, "lo de que un emisario del rey vaya corriendo cuando se ha acabado todo y vaya con un maletín con joyas, el propio acto lo aleja de lo que entendemos como regalo protocolario". Además, ha detallado que a ella "nunca le ha pasado nada similar" y afirma que "nunca nadie se presentó en un avión con un maletín de piel para entregar algo de gran valor", asegurando que los "regalos siempre se producían dentro de la visita protocolaria".

"Hay un votante socialista que necesita ver un poco de honestidad"

Sobre el apoyo que sigue recibiendo Zapatero desde el seno del PSOE, Soraya dice "entenderlo", sabiendo "lo que supone para el partido socialista la figura de Zapatero". Por otro lado, considera que el "la dirección del PSOE debería hacer un ejercicio de mayor honestidad y ponencia".

Según Soraya Rodríguez, "esta situación no les favorece" y argumenta que "hay un votante socialista que, ahora mismo, necesita ver un poco de honestidad". Además, detalla que "el votante progresista necesita tener un referente en el Gobierno, entender lo que pasa y no puede ver al partido en el Gobierno diciendo que todo es mentira".

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