Efemérides de hoy 16 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 16 de junio?

El 16 de junio de 2015, el magnate inmobiliario y empresario estadounidense, Donald J. Trump, anuncia su candidatura para las elecciones primarias del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos. El acto se celebra en el vestíbulo principal de la Torre Trump ubicada en el centro de Nueva York. La ostentosa puesta en escena que el multimillonario orquestó bajó el lema "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) acaparó la atención de todos los medios, aunque la candidatura no fue tomada muy en serio. Analistas y periodistas pensaron que se trataba de un mero truco publicitario, Trump era conocido en el territorio nacional principalmente por ser un personaje televisivo con mucha personalidad y mucho dinero. La excentricidad del hombre de negocios llegó hasta el punto de prometer la construcción de un "gran muro" en la frontera que comparten con México y que obligaría a su país vecino a pagar el coste total. A pesar del ruido que pudiese generar, las encuestas entre el electorado republicano situaban como favorito a Jeb Bush, exgobernador de Florida y hermano menor del expresidente George W. Bush, quien lideraba los promedios estadísticos frente al resto de aspirantes del partido.

Un 16 de junio, pero de 1978, se estrena en los cines de Estados Unidos la película 'Grease'. Protagonizada por John Travolta y Olivia Newton, la cinta es un recorrido nostálgico por los años 50 con interpretaciones que vibran con el inicio del apogeo del “rock and roll”. La película es una adaptación del musical homónimo de Broadway creado por Jim Jacobs y Warren Casey. Su paso por la pantalla grande fue un éxito, su recaudación ascendió hasta los casi 400 millones de dólares y, paralelamente, el disco con la banda sonora original llegó a vender hasta 30 millones de copias. La historia de amor entre Danny Zuko y Sandy Olsson es un referente cultural que ha sobrepasado la barrera generacional, convirtiéndose en un clásico del séptimo arte.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de junio?

1867.- Se publica el primer número del Diario de Cádiz, decano de la prensa andaluza.

1950.- Inaugurado el estadio Maracaná de Río de Janeiro para el Mundial de fútbol masculino de Brasil.

1960.- Estreno en Nueva York de 'Psicosis', película de Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh.

1963.- La astronauta rusa Valentina Tereshkova se convierte, entre el 16 y el 19 de junio, en la primera mujer que realiza un viaje espacial.

1975.- Primer examen de Selectividad en España, que sustituye a las denominadas "reválidas".

1976.- Masacre de Soweto (Sudáfrica): decenas de estudiantes negros son asesinados en la represión policial por negarse a aprender 'afrikáans', la lengua de los blancos que ostentaban el poder, y se inician las protestas en las que murieron cerca de 700 personas en las siguientes semanas.

1978.- Estreno en Estados Unidos de la película 'Grease', protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

2002.- Canonizado el padre Pío e Pietrelcina.

2012.- La opositora birmana Suu Kyi recoge el Nobel de la Paz otorgado en 1991.

2019.- Apagón histórico originado en Argentina y que afectó por completo a Uruguay y Paraguay.

2020.- Carlos Sainz gana el Premio Princesa de los Deportes.

¿Quién nació el 16 de junio?

1303.- Giovanni Boccaccio, escritor italiano, autor del 'Decamerón'.

1917.- Katharine Graham, periodista estadounidense, editora de The Wahington Post.

1927.- Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT.

1940.- César Pérez de Tudela, alpinista español.

1947.- Fernando Onega, periodista español.

1950.- Emilio José, cantante español.

1957.- Jordi Hurtado, periodista y presentador español.

¿Quién murió el 16 de junio?

1959.- George Reeves, actor estadounidense.

1977.- Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán.

1986.- Luisa Sala, actriz española.

1990.- Eva Turner, cantante lírica británica.

2000.- Princesa Nagako, esposa del emperador Hirohito de Japón.

2017.- John G. Avildsen, cineasta estadounidense, Óscar por 'Rocky'.

2022.- Ivonne Haza, soprano dominicana.

¿Qué se celebra el 16 de junio?

Hoy, 16 de junio, se celebra el Día Internacional del Niño Africano.

Horóscopo del 16 de junio

Los nacidos el 16 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 16 de junio

Hoy, 16 de junio, se celebra san Juan Francisco Régis.