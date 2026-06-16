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Ocho heridos, dos de ellos menores, tras explotar una bombona en un restaurante de Sayalonga, Málaga

La planta superior se derrumbó a consecuencia de la deflagración. Los bomberos se aseguraron de que no quedaba nadie más atrapado entre los escombros.

Imagen de los escombros provocados por la explosión de una bombona

Imagen de los escombros provocados por la explosión de una bombona Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
Publicado:

La explosión de una bombona en el almacén de un restaurante ha dejado ocho personas heridas, dos de ellas menores, en Sayalonga, Málaga.

La planta superior del edificio se derrumbó como producto de la deflagración de la bombona y la inquilina de la vivienda ha tenido que ser realojada mientras los técnicos valoran la seguridad del edificio.

Los hechos se produjeron sobre las 20:15h de este lunes, momento en el que el 112 recibió un aviso informando de varias personas heridas por la explosión de una bombona en un local ubicado en la plaza Don Rafael Alcoba.

Rápidamente se desplazaron hasta el lugar bomberos, agentes de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias, movilizando una UVI. Los servicios sanitarios atendieron a los heridos en el lugar de la explosión.

Ningún herido fue trasladado al hospital

Los heridos son seis adultos de entre 33 y 88 años y dos menores de 2 y 7 años. Afortunadamente ninguno de ellos precisó ser trasladado al hospital.

Los bomberos procedieron a realizar trabajos de desescombro para asegurarse de que no quedaba nadie atrapado, además de retirar otras bombonas que había por seguridad.

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