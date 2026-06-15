Las estrategias de defensa de Zapatero: prescripción de delitos fiscales y cuestionamiento de pruebas clave

Las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero sitúan al expresidente en una situación límite. A la causa judicial por su supuesta relación con el rescate de Plus Ultra se suma la ausencia de justificación sobre la procedencia de esas joyas. Se desconoce cuándo y cómo las adquirió. Lo único que se sabe es su altísimo valor, que superaría los 1,3 millones de euros.

Esa cifra estrecha el cerco sobre el expresidente, que se enfrenta a dos nuevos posibles delitos: fraude fiscal y contrabando. Aunque Zapatero ha vuelto a solicitar el aplazamiento de su declaración para reunir documentación sobre las joyas, su defensa ya plantea distintas estrategias. Podría intentar frenar los nuevos posibles delitos que se le atribuyen alegando que las joyas fueron regalos recibidos hace años y que, aunque no se declararon a Hacienda, el posible delito habría prescrito.

"Si lograse probar que esas joyas se adquirieron por procedimientos legales con anterioridad a cinco años, no se le exigiría responsabilidad penal por delito fiscal. En caso de ser un delito fiscal agravado, tendría que haberlas recibido hace más de diez años", explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda.

Otra vía de defensa

La otra vía de defensa pasa por cuestionar una de las pruebas clave de la investigación: el móvil de Rodolfo Reyes, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. El empresario venezolano fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Miami en el marco de una investigación por posible blanqueo de capitales y corrupción.

Allí, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) recopiló toda la información de su teléfono, volcando sus datos, y destapó una sucesión de mensajes que probarían la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra. Entre esos mensajes, uno en el que el empresario Reyes se refería a Zapatero como "su pana", es decir, su amigo, colega o persona de confianza. En este sentido, el abogado de Zapatero redactó recientemente un escrito dirigido a la Audiencia Nacional en el que sostiene que el volcado de ese teléfono no se hizo con todas las garantías. Sin embargo, la intervención, realizada en Estados Unidos, cumplía con la normativa.

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