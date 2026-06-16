Polémica en País Vasco por el aluvión de ceros en el examen de euskera de la PAU

"Corrupción en la corrección", "tanto cero parece un matadero", son algunas de las críticas que en estos días se escuchan entre los estudiantes, las familias y también muchos profesores del País Vasco por el aluvión de ceros en el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad.

La indignación es mayúscula y por ello se han concentrado frente a la facultad de ingenieros de San Mamés, en Bilbao. Nadie consigue explicarse qué ha ocurrido. En un primer momento, se valoró que pudiera haber habido algún tipo de error de corrección. Sin embargo, tras la revisión de la Euskal Herriko Univertsitatea (EHU), se ha descartado esa posibilidad.

Cierto es que 8 estudiantes que realizaron el examen constaban como no presentados, pero fuera de esa incidencia no se ha reconocido ninguna otra. Muchos han pedido ya la revisión, pero por el momento la única respuesta que se tiene es "que entienden su preocupación". Los alumnos reclaman una revisión extraordinaria. Muchos creen que su futuro se verá hipotecado por una nota que consideran injusta.

Desde el Partido Popular piden transparencia al Gobierno Vasco. Y es que este rosco generalizado complica, y bastante, a los afectados el acceso a la universidad en ciertas carreras. Se quejan también de que otros alumnos que no tienen que cursar el Euskera, tienen ventaja sobre ellos.

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