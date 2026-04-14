Noticias de hoy, martes 14 de abril de 2026

Pedro Sánchez y Xi Jinping se han reunido en el Gran Palacio del Pueblo y tras ese encuentro el presidente español se ha pronunciado por primera vez tras el auto del juez Peinado en el que procesa a Begoña Gómez.

"Que la Justicia haga justicia"

Las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el auto de procesamiento del juez Peinado a su mujer Begoña Gómez han llegado desde China. Sánchez ha manifestado: "Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio".

"China y España están en el lado correcto de la historia"

Xi Jinping ha asegurado que tanto España como China "están en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".

Nueva jornada de Kitchen y Mascarillas

Los juicios que ya están en marcha son los de la 'operación Kitchen' y el 'caso Mascarillas'. En el primero, el que afecta a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, un inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos ha relatado que la trama se refería al expresidente como 'el asturiano', o 'el barbas'. En esta jornada declara Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía. Mientras, que en el 'caso Mascarillas' este lunes fue el turno de la exmujer de Koldo García que no recuerda los mensajes en los que hablaban de 'chistorras' en referencia a los billetes de 500 euros. Además, asegura que Ferraz "paga los gastos en efectivo". Hoy declara uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien Ábalos, dice, delegó la tramitación de los contratos bajo sospecha.

El mundo pendiente de Ormuz

El mundo está pendiente de este estrecho de 37 kilómetros en el que se dirime no sólo la paz sino también la economía mundial. Trump tiene preparada su flota a la espera de bloquear al bloqueador, Irán. Hoy, en Washington, Israel y Líbano abren conversaciones para un alto el fuego con Estados Unidos como mediador.