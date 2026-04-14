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Noticias de hoy, martes 14 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 14 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 14 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Pedro Sánchez y Xi Jinping se han reunido en el Gran Palacio del Pueblo y tras ese encuentro el presidente español se ha pronunciado por primera vez tras el auto del juez Peinado en el que procesa a Begoña Gómez.

"Que la Justicia haga justicia"

Las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el auto de procesamiento del juez Peinado a su mujer Begoña Gómez han llegado desde China. Sánchez ha manifestado: "Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio".

"China y España están en el lado correcto de la historia"

Xi Jinping ha asegurado que tanto España como China "están en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".

Nueva jornada de Kitchen y Mascarillas

Los juicios que ya están en marcha son los de la 'operación Kitchen' y el 'caso Mascarillas'. En el primero, el que afecta a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, un inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos ha relatado que la trama se refería al expresidente como 'el asturiano', o 'el barbas'. En esta jornada declara Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía. Mientras, que en el 'caso Mascarillas' este lunes fue el turno de la exmujer de Koldo García que no recuerda los mensajes en los que hablaban de 'chistorras' en referencia a los billetes de 500 euros. Además, asegura que Ferraz "paga los gastos en efectivo". Hoy declara uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien Ábalos, dice, delegó la tramitación de los contratos bajo sospecha.

El mundo pendiente de Ormuz

El mundo está pendiente de este estrecho de 37 kilómetros en el que se dirime no sólo la paz sino también la economía mundial. Trump tiene preparada su flota a la espera de bloquear al bloqueador, Irán. Hoy, en Washington, Israel y Líbano abren conversaciones para un alto el fuego con Estados Unidos como mediador.

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El hijo de la mujer asesinada a machetazos en Córdoba: "La Justicia no hace nada, que mi madre no sea una más"

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Donald Trump

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Primer acto oficial del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla tras su boda civil
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 14 de abril?

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
PEDERASTA

Condenan a 83 años de cárcel al pederasta del Raval por violar a una menor de 12 años tutelada y grabarla

La Guardia Civil inspeccionará esta semana un zulo que podría estar relacionado con la muerte de Esther López.
Caso Traspinedo

La defensa del acusado del crimen de Esther López alega que el zulo encontrado en su casa era una bodega

La Guardia Civil ha confirmado su existencia e inspeccionará si guarda restos biológicos de Esther López.

Palacio de Justicia Valladolid.
Valladolid

Condenan a un hombre de 27 años en Valladolid por agredir sexualmente a su pareja de 13

El condenado tuvo relaciones sexuales con penetración hasta en dos ocasiones, una de ellas en un lugar público no concretado.

Nace un bebé en La Pobleta

Luis devuelve la alegría a La Pobleta, en Valencia: “Hacía 29 años que no nacía un bebé aquí”

La familia de Francisca Cadenas declara el lunes en el Juzgado de Villafranca de los Barros

La familia de Francisca Cadenas pedirá prisión permanente revisable para los detenidos

Investigan al SAS por la muerte de un paciente con cáncer de mama

Investigan a la sanidad andaluza por presunto homicidio por imprudencia tras la muerte de un paciente de cáncer de mama

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