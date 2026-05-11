Huelga indefinida de los profesores valencianos: "Estamos trabajando en precario, con ratios altas y salarios congelados"

Empieza hoy una huelga indefinida con una serie de reivindicaciones laborales por parte de los docentes valencianos que hoy, 11 de mayo, han dejado las aulas y han salido a la calle junto a familias y alumnos. Son nueve los sindicatos que sostienen la huelga de la educación pública que afecta a 80.000 docentes que reivindican calidad y dignidad para la enseñanza.

Maite Climent está junto a sus compañeras participando de la manifestación: "Estamos pidiendo bajada de ratio. Es insostenible tener 30 o 35 alumnos para un profesor. Tenemos el mismo sueldo desde hace 18 años. Además, nos exigen hacer mucha burocracia y eso nos quita tiempo para trabajar en el aula. La educación es muy difícil".

Ada Ginestar es docente y explica el motivo de secundar la huelga: "Estamos cansados de los recortes de Conselleria, no hay sustitutos, hemos estado dos meses sin profesora de inglés en el cole, las ratios son muy altas. Esta lucha va de la ciudadanía y del futuro de los más pequeños".

Amparo Calvo porta junto a otras compañeras una gran pancarta bajo el lema 'Defendemos la escuela pública' y dice: "No podemos más, la administración no nos apoya, no hay personal suficiente, tenemos niños con necesidades educativas especiales".

Eugenia Dolz es profesora y también se manifiesta: "La huelga indefinida es necesaria, pedimos subida de sueldo, menos ratios, más refuerzos y mejor climatización en las aulas".

Desde el sindicato ANPE, Lauren Bárcena afirma: "El gobierno de la Generalitat tiene que oír a los docentes que llevan 19 años sin revisar sus salarios. Para ANPE, la huelga es la última de las medidas deseables, pero agotada la vía de la negociación, ha llegado el momento de sumar esfuerzos e impulsar acciones".

En la misma línea se pronuncian desde las Escoles d’Art i Superior de Disseny, que aseguran que la "huelga que iniciamos no es solo una reivindicación laboral, es una defensa colectiva de la educación pública y de todo lo que representa". "Vemos recortes de profesorado, falta de recursos, exceso de burocracia, necesitamos recuperar el poder adquisitivo, somos los que tenemos los salarios más bajos de todo el Estado", lamentan.

El calendario de protestas se extenderá a lo largo de toda la semana en un contexto de falta de entendimiento con la administración valenciana. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que respeta las reivindicaciones, que hay intención de negociar, de hecho el 9 de junio hay convocada otra reunión, y pide disponibilidad para dialogar.

Por su parte, los sindicatos convocantes afirman que no ven esa voluntad de negociar, añaden que los alumnos están siendo atendidos y que esta huelga indefinida es más necesaria que nunca para lograr una mejora de la educación pública en beneficio de todos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.