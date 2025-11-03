Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Noticias de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La comparecencia de Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana en el caso de la DANA, o el inicio del juicio al fiscal general del Estado, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 3 de noviembre de 2025.

Mazón comparece

Son horas convulsas en la Comunidad Valenciana. Podrían ser los últimos momentos de Carlos Mazón como presidente. Este domingo se reunió con Alberto Núñez Feijóo para abordar el futuro del líder del PP valenciano. Todos los focos se sitúan sobre el Palau de la Generalitat, donde Mazón comparecerá este lunes. "A lo largo del día de mañana el president informará en comparecencia pública", se podía leer en el mensaje remitido a los medios por el PPCV.

Declara Maribel Vilaplana

La periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, Maribel Vilaplana, declara este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA. Está citada a las 9:30 horas en los juzgados de Catarroja, ya que su declaración puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Arranca el juicio al fiscal general del Estado

Arranca la semana con un acontecimiento que marca la democracia española. Por primera vez un fiscal general será juzgado por revelación de secretos; y lo hará mientras sigue ejerciendo sus funciones, porque así lo determina el juez, Ángel Hurtado. Un proceso que durará dos semanas, y que en caso de ser condenado, se solicitan de cuatro a seis años de cárcel, doce años de inhabilitación para ejercer su cargo publico, y una multa económica superior a los 400.000 euros.

