Una fiesta "rave" en Jaén congrega a más de 700 personas en su cuarto día consecutivo

Las fiestas a gran escala son un gran acontecimiento que muchos pueblos desean tener debido a los importantes beneficios que suponen. Sirven como un reclamo para el turismo; obteniendo una mayor afluencia de visitas, un gran reconocimiento entre los jóvenes y por su puesto, una gran ganancia económica para las arcas del ayuntamiento.

En general, un acontecimiento que parece un éxito, siempre y cuando este reglado por el ayuntamiento y no se realice ilegalmente. Como está sucediendo en Noalejo (Jaén), localidad en la que este lunes se cumple el cuarto día consecutivo de una rave que ocupa un paraje del pueblo, algo que ya esta empezando a cansar entre los vecinos y que actualmente acumula más de 700 personas que disfrutan de la fiesta.

Cuatro días de fiesta y 2.000 integrantes en total

Al parecer, la fiesta fue convocada en redes sociales para el viernes 31 de octubre con motivo de la festividad de Halloween, pero lo que nadie esperaba es que este evento continuase cuatro días después de su inicio. El alcalde de Noalejo, Antonio Morales, afirma que la rave se ha celebrado de forma ilegal en las Lagunas, un paraje enclavado en el corazón de Sierra Mágina. Al lugar llegaron personas de diversas provincias españolas y varios países extranjeros, llegando a ser unas 2.000 personas en la fiesta. Una cifra que supera a los 1.800 habitantes del pueblo y preocupa por el estado en el que pueden dejar el paraje.

La Guardia Civil, que fue avisada por el consistorio ese mismo día, comenzó a regular los accesos. No obstante, las personas que no pudieron acceder con los vehículos, optaron por estacionar los coches en el polígono industrial y caminar los seis kilómetros de distancia que hay hasta la fiesta. Durante estos cuatro días, la rave no ha contado con incidentes de interés, según comentan las autoridades a 'Europa Press'.

Podría durar meses

Aunque la situación comienza a cansar, Morales asegura que "los vecinos están tranquilos, y salvo algún caso anecdótico todos saben que está controlado", centrando también su discurso en la labor que tendrá que realizar el consistorio: "Nos preocupa más al Ayuntamiento, porque está dentro de nuestro término municipal y tenemos que encargarnos de la limpieza. Veremos a ver cómo dejan en lugar".

Además, asegura que la duración de la fiesta, que tenía como fecha de fin prevista este domingo y que aún continua, podría ser un problema para Noalejo: "Nos genera mucha incertidumbre. Sabemos de casos que han durado meses, y a más tiempo estén mayores serán las tareas de limpieza y arreglo". Finalizando su comunicado con el medio mencionado, haciendo hincapié de nuevo en la limpieza y el coste que supondrá.

