Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Lleida

Detenida una pareja en Bellvís por gastar más de 2.000 euros con las tarjetas de un fallecido

Los Mossos d’Esquadra arrestaron a una mujer que cuidaba a la víctima y a un hombre por usar sus tarjetas para compras y extracciones fraudulentas tras la muerte del anciano.

Tarjeta de cr&eacute;dito

Tarjeta de créditoPixabay

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 46 años y a una mujer de 42 en la localidad de Bellvís (Lleida), acusados de realizar compras y extracciones de dinero de forma fraudulenta con las tarjetas bancarias de un hombre fallecido. La mujer, según la investigación, había trabajado como cuidadora del anciano.

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando una persona denunció operaciones no autorizadas por un valor superior a los 2.000 euros. Los agentes descubrieron que los sospechosos habrían accedido al domicilio del fallecido para utilizar las tarjetas.

Ambos arrestados pasaron este miércoles por la mañana a disposición judicial, acusados de un presunto delito de estafa y de robo con fuerza.

Investigan a una mujer por usar durante diez años la tarjeta de un hombre con discapacidad cognitiva

La Guardia Civil puso bajo investigación en Laredo, Cantabria, a una mujer de 58 años, sospechosa de haber cometido un delito continuado de estafa por utilizar durante aproximadamente diez años la tarjeta bancaria de un hombre de 67 años con problemas cognitivos.

Según informó el cuerpo policial, las pesquisas comenzaron después de que un familiar del afectado advirtiera varios movimientos bancarios sospechosos que este no reconocía como propios. Tras revisar las operaciones y con la colaboración del banco, los agentes descubrieron que los cargos se repetían desde hacía una década.

Los pagos, aunque de bajo importe, eran frecuentes y se habrían realizado en gasolineras, tiendas de ropa y complementos, plataformas de compra online y servicios de comida a domicilio. En conjunto, el perjuicio económico rondaría los 2.000 euros.

La investigación determinó que la mujer mantenía una relación de confianza con la víctima, a quien solía ayudar con sus compras, lo que le daba acceso a su tarjeta bancaria. Sin embargo, presuntamente habría aprovechado esa confianza para efectuar pagos sin autorización durante años.

La Guardia Civil presentó las diligencias correspondientes y puso el caso en manos del juzgado competente, señalando a la mujer como presunta autora de una estafa continuada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Detenido el novio de la joven de 21 años que recibió un disparo en la cara en Leganés

Leganés

Publicidad

Sociedad

Tarjeta de crédito

Detenida una pareja en Bellvís por gastar más de 2.000 euros con las tarjetas de un fallecido

Se cumplen 40 años de la primera caravana de mujeres ,

Se cumplen 40 años de la primera caravana de mujeres

Detienen al responsable de una tienda de golosinas que también vendía cocaína, al alcance de cualquiera, en Barcelona

Detienen al responsable de una tienda de golosinas que también vendía cocaína, repartida entre las chucherías, en Barcelona

Jóvenes Canarias
Canarias

Una oportunidad de futuro para los jóvenes migrantes extutelados en Canarias

Ambulancia de Castilla-La Mancha
Pelea multitudinaria

Dos menores heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea en Yeles, Toledo

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 2 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel
Secuestro Carabanchel

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel

El 'Niño Juan' fue liberado con un disparo en la pierna tras ser secuestrado el viernes por la noche en el madrileño barrio de Carabanchel. La Policía investiga si el ataque fue un ajuste de cuentas contra el alunicero.

Leganés

Detenido el novio de la joven de 21 años que recibió un disparo en la cara en Leganés

Imagen de un contenedor de ropa

Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de ropa en Murcia

Secuestran a un bebé de un año de edad en Navalmoral de la Mata, Cáceres

Secuestran a un bebé de un año de edad en Navalmoral de la Mata, Cáceres

Publicidad