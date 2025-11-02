Detenida una pareja en Bellvís por gastar más de 2.000 euros con las tarjetas de un fallecido

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 46 años y a una mujer de 42 en la localidad de Bellvís (Lleida), acusados de realizar compras y extracciones de dinero de forma fraudulenta con las tarjetas bancarias de un hombre fallecido. La mujer, según la investigación, había trabajado como cuidadora del anciano.

La investigación comenzó a mediados de septiembre, cuando una persona denunció operaciones no autorizadas por un valor superior a los 2.000 euros. Los agentes descubrieron que los sospechosos habrían accedido al domicilio del fallecido para utilizar las tarjetas.

Ambos arrestados pasaron este miércoles por la mañana a disposición judicial, acusados de un presunto delito de estafa y de robo con fuerza.

Investigan a una mujer por usar durante diez años la tarjeta de un hombre con discapacidad cognitiva

La Guardia Civil puso bajo investigación en Laredo, Cantabria, a una mujer de 58 años, sospechosa de haber cometido un delito continuado de estafa por utilizar durante aproximadamente diez años la tarjeta bancaria de un hombre de 67 años con problemas cognitivos.

Según informó el cuerpo policial, las pesquisas comenzaron después de que un familiar del afectado advirtiera varios movimientos bancarios sospechosos que este no reconocía como propios. Tras revisar las operaciones y con la colaboración del banco, los agentes descubrieron que los cargos se repetían desde hacía una década.

Los pagos, aunque de bajo importe, eran frecuentes y se habrían realizado en gasolineras, tiendas de ropa y complementos, plataformas de compra online y servicios de comida a domicilio. En conjunto, el perjuicio económico rondaría los 2.000 euros.

La investigación determinó que la mujer mantenía una relación de confianza con la víctima, a quien solía ayudar con sus compras, lo que le daba acceso a su tarjeta bancaria. Sin embargo, presuntamente habría aprovechado esa confianza para efectuar pagos sin autorización durante años.

La Guardia Civil presentó las diligencias correspondientes y puso el caso en manos del juzgado competente, señalando a la mujer como presunta autora de una estafa continuada.

