Se cumplen 40 años de la primera caravana de mujeres, un iniciativa que propició numerosos matrimonios y ayudó a revitalizar el valle de Chistaú.

Mabel Redondo
Publicado:

Enero de 1985, los mozos del pueblo de Plan, en el Pirineo Oscense se reúnen en el bar para ver juntos "Caravana de Mujeres", la película de William A. Wellman de 1951, en este film, un grupo de mujeres de Chicago viaja hasta California para conocer a un grupo de colonos solteros. Es la película que inspiró a los mozos del pueblo a escribir un anuncio en el periódico que decía: " Se necesitan mujeres de 20 a 40 años, con fines matrimoniales, para pueblo del Pirineo Aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas". En el reclamo añadieron un número de teléfono y el nombre de uno de ellos.

La caravana del amor revitalizó el pueblo de Plan

Plan era en ese momento un pueblo con 200 habitantes y la mayoría eran hombres, por lo que vieron que la idea de fletar un autobús con mujeres desde diferentes puntos de España podría ser una solución a esa descompensación poblacional entre hombres y mujeres. El anuncio fue un éxito, superaron las expectativas porque recibieron cientos de solicitudes. Fue el 7 de marzo de 1985 cuando más de 80 mujeres en busca del amor, hicieron una entrada triunfal en el pueblo, allí aguardaban los 40 solteros de oro de Plan.Es un día que aún recuerdan con nostalgia algunos de los protagonistas y gente del pueblo, llamó la atención incluso a la prensa internacional, se dieron cita más de ochenta medios de comunicación.

Maximiliana y José, los primeros que tuvieron el flechazo

Maximiliana y José fueron de los primeros en sentir el flechazo, se casaron unos meses después de conocerse: "Me pareció una mujer muy simpática, sencilla, me gustaba y rápido me di cuenta que teníamos muchas cosas en común", confesaba José hace unos años. A lo que Maxi respondía: "A nosotros esa caravana nos cambió la vida y nos ha ido muy bien, la verdad. Tenemos dos hijos". No ha sido la única, vez, en Plan se organizaron hasta cinco caravanas más, 35 matrimonios y veinte hijos revitalizaron el valle de Chistaú. Otros pueblos de España han seguido la estela de la caravana más pionera, con el mismo objetivo; "sentir el flechazo de cupido", pero lo cierto es que la genuina fue la de 1985. Una época en la no existían las redes sociales ni las aplicaciones de citas, y lo más práctico e ingenioso era poner un anuncio en el periódico, por cierto, que los mozos tuvieron que pagar de su bolsillo las 600 pesetas de la época que costaba poner el reclamo.

