Detienen al responsable de una tienda de golosinas que también vendía cocaína, repartida entre las chucherías, en Barcelona

Lo que parecía una tienda de golosinas más en el barrio de Horta-Guinardó, en Barcelona, ha resultado ser un punto de venta de cocaína. El responsable de la tienda, un hombre de 52 años sin antecedentes, tenía repartida la droga entre las golosinas, al alcance de cualquier cliente.

Según han informado los Mossos d'Esquadra a Europa Press, el hombre fue detenido el pasado jueves a las 16:45 horas, y en la intervención se encontraron 10 envoltorios de cocaína repartidos en el interior de la tienda y 2.250 euros en efectivo.

'El estafador del metro de Barcelona'

También en Barcelona, el pasado 23 de octubre, los Mossos detuvieron a un hombre de 46 años por estafar a seis personas en el Metro de Barcelona. El detenido se ofrecía a ayudarles a comprar billetes, y, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, realizaba extracciones de dinero en cajeros automáticos situados junto a las máquinas expendedoras.

En total, realizó cinco transferencias fraudulentas con un importe que ascendía a los 2.000 euros. El pasado 23 de octubre, justo cuando se disponía a llevar a cabo la sexta estafa, el hombre fue detenido en la estación de Drassanes.

Entre los antecedentes del estafador constan ocho detenciones policiales, y pasó a disposición judicial el 25 de octubre. También se le ha prohibido el acceso a las instalaciones del Metro por poseer un "alto riesgo de persistencia". Su objetivo eran las personas de edad avanzada o turistas que buscaban comprar billetes o recargar sus tarjetas.

